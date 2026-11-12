La visita del papa León XIV a la Argentina terminó con un episodio inesperado que generó repercusiones en las redes sociales y despertó interrogantes sobre el funcionamiento de la comunicación del Vaticano.

Después de despedirse del país, el Pontífice publicó un mensaje en sus cuentas oficiales en el que expresó su agradecimiento por el recibimiento de los argentinos y escribió una frase que rápidamente se volvió viral: “Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

Sin embargo, pocas horas después, la publicación desapareció tanto de X como de Instagram. Detrás de la decisión hubo un error en el circuito de comunicación de la Santa Sede: el equipo encargado de difundir las palabras del Papa utilizó una versión escrita de su discurso que incluía un fragmento que finalmente León XIV había decidido no pronunciar.

El episodio tuvo otro componente: la referencia a los “dos Papas” no era una expresión cualquiera dentro de la Iglesia católica. La convivencia entre un pontífice en funciones y un papa emérito, tras la renuncia de Benedicto XVI en 2013, dejó un antecedente institucional que todavía genera sensibilidad y debates dentro del Vaticano.

Papa Francisco. (Fuente: Recen por mí)

Por qué el Vaticano borró el mensaje de León XIV sobre los dos Papas

La explicación del episodio fue reconstruida por el medio especializado Silere Non Possum y publicada por distintos medios. Según esa versión, el fragmento sobre los dos Papas estaba incluido en el discurso que se había preparado para la despedida de León XIV en la Basílica de Luján.

El texto escrito hacía referencia a la Argentina como el país que ahora podía considerarse tierra de dos pontífices: Francisco, nacido en Buenos Aires, y el propio León XIV, quien había expresado sentirse adoptado por los argentinos.

Sin embargo, cuando llegó el momento de pronunciar el mensaje ante los fieles, el Papa omitió ese pasaje.

El problema fue que el equipo de comunicación del Vaticano trabajó con el documento original sin cotejarlo con las palabras que efectivamente había pronunciado el Pontífice. De esa manera, el fragmento terminó publicado en Vatican News, el medio oficial de la Santa Sede, e incluso llegó a utilizarse como título de una de sus notas.

La misma frase apareció en las cuentas oficiales de León XIV en X e Instagram, lo que amplificó su repercusión.

Según la reconstrucción de Silere Non Possum, Massimiliano Menichetti, responsable de Vatican News, advirtió la discrepancia y pidió revisar las publicaciones. Luego intervino Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, quien ordenó corregir los contenidos y verificar qué había dicho realmente el Papa.

La instrucción fue retirar las publicaciones en los distintos idiomas y modificar los titulares que reproducían la frase. La nota original también fue reemplazada por otra versión.

Todo el procedimiento se realizó en cuestión de minutos. Sin embargo, para entonces el mensaje ya había circulado ampliamente y numerosos usuarios habían compartido capturas de pantalla.

Por qué León XIV decidió no pronunciar la frase de los dos Papas

Uno de los interrogantes que dejó el episodio es por qué el Pontífice decidió eliminar esa referencia de su discurso antes de pronunciarlo en Luján.

Según la reconstrucción publicada por Silere Non Possum y reproducida por TN, se trataba de una alusión considerada internamente compleja dentro de la Iglesia. La expresión “dos Papas” remite a una situación institucional particularmente sensible para el Vaticano: la convivencia entre Francisco y Benedicto XVI después de la renuncia del pontífice alemán.

Aunque Francisco era el único Papa en ejercicio, su antecesor permaneció en el Vaticano con el título de papa emérito. Esa situación abrió debates sobre la figura de un pontífice que renuncia, el alcance de esa decisión y la distinción entre quien conserva el título de emérito y quien ejerce efectivamente el gobierno de la Iglesia.

Por eso, la expresión utilizada en el mensaje podía prestarse a interpretaciones que la Santa Sede prefiere evitar.

De todos modos, es importante distinguir las dos cuestiones: una cosa es la sensibilidad institucional que pudo haber motivado la omisión del pasaje y otra el error que provocó su publicación. Según la reconstrucción periodística, el motivo concreto para borrar el mensaje fue que el Papa no