La presencia de León XIV generó el fervor de casi 3 millones y medio de fieles que se acercaron hasta la Basílica de Luján, entre quienes estaba Pampita, y la modelo reaccionó categórica al rumor de que la habían sacado de las vallas por donde pasaría el papamóvil.

“Si callas, calla por amor; si hablas, habla por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor”, escribió Carolina Ardohain en Instagram.

Y completó con las palabras que el Papa había pronunciado este miércoles por la mañana, en su cita a San Agustín: “Que la raíz del amor esté dentro de ti, y que de esa raíz no brote sino el bien”.

Pampita en Luján con una virgen en su mano. (Foto: @pampitaoficial)

Frases que acompañó con selfies de ella pegada a la explanada por donde pasó el Sumo Pontífice, en una elegante forma de negar que la hayan marginado del lugar.

Pampita grabó a León XIV en primer plano en su paso por la Basílica de Luján.

Qué pasó con Pampita en Luján

La versión de que habían sacado a Pampita de una ubicación privilegiada en la explanada que lleva a la Basílica de Luján surgió de un grupo de mujeres que estaban ahí.

“Fue la gente. Se puso al lado de la valla y no la dejaron. La sacaron como a las siete de la mañana. Vino con gente, pero apareció sola. Le decían que se vaya”, comentaron otras devotas del Papa Robert Prevost.

Lo cierto es que Pampita consiguió un lugar en primera fila para ver bien de cerca a León XIV, como ya lo había hecho el lunes en la misa del Monumento de los Españoles.