Mirá lo que contaron en La Nación +.

La fuerte fe de Pampita la llevó este miércoles a la madrugada hasta las inmediaciones de la Basílica de Luján, aunque algunos feligreses afirmaron que fue desplazada de forma violenta por un grupo de personas que también buscaban estar cerca de León XIV.

“Las chicas echaron a Pampita”, reveló una mujer que estaba aferrada a las vallas por donde pasaría el papamóvil.

Luego, otra confirmó: “La echaron, pobre. Son unas envidiosas”.

Pampita y amigas en la Basílica de Luján. (Foto: @pampitaoficial)

“Fue la gente. Se puso al lado de la valla y no la dejaron. La sacaron como a las siete de la mañana. Vino con gente, pero apareció sola. Le decían que se vaya”, completaron entre las amigas devotas del Papa Robert Prevost.

La peregrinación de Pampita a Luján

Al igual que en la caminata a Luján, en la madrugada del miércoles Carolina Ardohain también marchó hacia la basílica como una fiel más junto a un grupo de amigas.

Pampita y amigas en la Basílica de Luján. (Foto: @pampitaoficial)

Equipadas con sillas playeras, Pampita fue posteando postales desde Stories de cómo experimentó la jornada espiritual, después de haber sido parte también espectadora privilegiada de la misa del lunes en Palermo.