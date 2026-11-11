El papa León XIV en Argentina: Ciudad Magazine te cuenta cómo se prepararon los famosos para recibirlo y cómo lo vivieron

La llegada del papa León XIV a la Argentina genera expectativa entre las figuras del espectáculo, que ya palpitan este acontecimiento histórico. En diálogo exclusivo con Ciudad Magazine, Floppy Tesouro, Hernán Drago, Costa, Rocío Marengo y otros famosos contaron si tienen previsto acercarse a alguno de los puntos del recorrido del Sumo Pontífice, cuáles son sus motivos para asistir o no y qué mensaje, deseo o pedido les gustaría transmitirle si tuvieran la oportunidad de encontrarse personalmente con él.
La foto con la que Jorge Rial acusó a Yanina Latorre de robarse los sándwiches del VIP en la misa del Papa
La misa que el papa León XIV encabezó en el Monumento de los Españoles, en Palermo, terminó con una inesperada polémica entre Jorge Rial y Yanina Latorre. El periodista apuntó contra la conductora después de ver una de sus historias de Instagram y la acusó de haberse robado sándwiches durante el encuentro religioso.
Todo comenzó cuando la conductora compartió una fotografía en la que se veía una medialuna rellena de jamón y queso y parte de un sándwich, junto a su cartera. La imagen correspondía a la comida que había en el sector exclusivo donde estuvieron las figuras del espectáculo. Rial decidió replicar la publicación en sus redes sociales y acompañarla con un comentario explosivo.
Zulemita Menem explotó contra Yanina Latorre tras las críticas por su look en la misa del Papa
Zulemita Menem protagonizó un fuerte cruce con Yanina Latorre después de que la conductora criticara el look que eligió para asistir a la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en Palermo. La empresaria no dejó pasar los comentarios y utilizó sus redes sociales para explicar por qué tanto ella como su madre, Zulema Yoma, no vistieron de negro para la ocasión.
La polémica comenzó cuando Yanina habló del tema en su programa radial y señaló que ambas se habían diferenciado del resto de los invitados por los colores de sus prendas. “Las únicas personas que fueron de color fueron Zulemita Menem y la madre. Estaban de rosa y celeste”, comentó la conductora, en referencia a la vestimenta que lucieron durante el encuentro con el Sumo Pontífice.
Arturo Puig reveló que Selva Alemán le envió una señal a través de León XIV: estremecedor relato
El recorrido de León XIV por la avenida del Libertador pasó a metros del departamento de Arturo Puig, quien horas después confesó que recibió un guiño de Selva Alemán, su esposa fallecida en septiembre de 2024.
“Fue espectacular, porque yo justo vivo justo en la salida del túnel, por donde salió con el Papamóvil”, arrancó en diálogo con Nancy Pazos para Radio 10.
Pampita mostró la intimidad de cómo vivió la misa del Papa en el sector vip de Palermo
Si Pampita fue una de las miles de peregrinas que marcharon a Luján hace apenas cinco semanas, la visita del León XIV la encontró entre las privilegiadas fieles que accedieron al sector vip de Palermo.
Lejos de las cámaras periodísticas, Carolina Ardohain compartió desde su Instagram las postales de la histórica visita del Papa a Buenos Aires, a 39 años de la llegada de Juan Pablo II.
Flor de la Ve y Valera Mazza, entre los famosos en el vip de la misa de León XIV
Entre las más de un millón de fieles que se hicieron presentes en el Monumento a los Españoles para escuchar la misa de León XIV había famosos, y Florencia de la Ve y Valeria Mazza se destacaron en el sector más vip.
Por un lado, la modelo fue acompañada por Alejandro Gravier, su esposo y padre de Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína, habituales invitados a los eventos de la Santa Sede.
La Sole y su hermana Natalia Pastorutti cantaron antes de la llegada de León XIV al Monumento a los Españoles
La expectativa por la santa misa que León XIV daría el lunes cerca del mediodía en el Monumento a los Españoles era enorme, y para calmar la ansiedad del casi millón de personas que estaban en Palermo fueron La Sole y su hermana Natalia Pastorutti quienes oficiaron de teloneras.
Uno de los temas elegidos por Soledad Pastorutti fue Oración del Remanso, de Jorge Fandermole.
Abel Pintos cantó ante León XIV en el Cottolengo Don Orione: así fue el emotivo momento
El privilegio de Abel Pintos de haber realizado un recital boutique ante León XIV fue absoluto.
La atención del Papa fue total, mietras obstervaba a los ojos a los internados del Cottolengo Don Orione, rodeados de autoridades y ministros de la iglesia.
Abel Pintos, Jorge Rojas y Nahuel Pennisi representarán al folklore argentino durante la visita del papa León XIV
Guillermo Coppola contó cuánto le ofrecieron por su balcón para la misa del papa León XIV
Guillermo Coppola reapareció en la TV donde contó que recibió una propuesta económica de dos canales de televisión de Emiratos Árabes Unidos para utilizar el privilegiado balcón de su departamento durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Sin embargo, el exrepresentante de Diego Maradona decidió rechazar el ofrecimiento y reservar ese espacio para compartir un acontecimiento que considera histórico junto a sus cuatro hijas, familiares y amigos.
La propuesta surgió por la ubicación privilegiada de su vivienda, situada sobre la avenida del Libertador, en Palermo, frente al Monumento de los Españoles, donde el Sumo Pontífice celebrará una misa el próximo lunes 9 de noviembre. Desde allí, Coppola tendrá una vista directa del escenario y de parte de la ceremonia que convocará a miles de fieles.
Pampita confirmó que acampará para ver al papa León XIV y reveló cómo se prepara: “Ya tengo bolsa de dormir”
Carolina “Pampita” Ardohain confirmó que acampará para participar de la misa que el papa León XIV encabezará en Buenos Aires el próximo lunes 9 de noviembre. En diálogo con LAM, la modelo contó que pasará la noche en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en Palermo, junto a dos amigas. “Nosotros vamos a dormir ahí desde temprano, vamos a estar ahí doce horas antes de la misa”, reveló. Además, contó que ya tiene todo preparado, aunque hay un detalle que le preocupa: “Ya tengo bolsa de dormir, todo… tema baño es algo que me está complicando”.
Con humor, Pampita también adelantó qué llevará para pasar la espera: “Nos llevamos unos sandwichitos, una buena bolsa de dormir, que la lavé porque la estaban usando mis hijos, bebidas y ahí tenemos el kit, que Dios nos acompañe”. En medio de los rumores de separación de Martín Pepa, la conductora explicó que comparte esta experiencia con dos amigas con quienes vive su fe: “Somos muy devotas y católicas, estamos disfrutando mucho de este momento. Imaginate una misa con un Papa y rezar al lado de millones de personas, se va a sentir una energía muy especial”, expresó.
Floppy Tesouro: qué dijo sobre la llegada del Papa y cuál será su plan para el fin de semana
Floppy Tesouro expresó su emoción por la visita del papa León XIV a la Argentina, aunque confirmó que no podrá estar presente en ninguno de los puntos de su recorrido. “Me hubiese encantado poder acercarme a verlo, pero lamentablemente justo ese fin de semana largo tengo que viajar por compromisos laborales y no voy a estar en Buenos Aires”, explicó en diálogo exclusivo con Ciudad.
Al imaginar un encuentro personal con el Pontífice, la influencer contó qué le preguntaría y cuál sería su mayor deseo: “Le preguntaría qué mensaje les daría a las nuevas generaciones y cómo podemos construir un mundo con más amor, empatía y solidaridad”. Además, como mamá, aseguró que pediría por “la salud de nuestros seres queridos” y expresó su deseo de que los chicos puedan crecer en una sociedad con más paz, amor y oportunidades.
Durante ese fin de semana, Floppy contó a este portal que combinará trabajo y descanso en un hotel wellness, donde disfrutará de una experiencia de tres días: "A mezclar trabajo con placer, comer saludable y entrenar".
Hernán Drago contó qué espera de la visita del Papa y qué le preguntaría en persona
En diálogo con Ciudad Magazine, Hernán Drago se refirió a la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y, si bien no tiene pensado acercarse a ninguno de los puntos del recorrido del Pontífice, destacó la importancia de este acontecimiento en el contexto actual: “La visita del Papa en estos tiempos que estamos viviendo a nivel país y mundial es una inyección de paz, fe, esperanza y sanación”, expresó en exclusiva.
Al imaginar un encuentro personal con León XIV, el conductor contó qué le gustaría preguntarle: “Le preguntaría cuál es su mejor mensaje optimista y de esperanza para la gente que la pasa mal a nivel social, económico, sentimental y todo lo que hoy se vive en nuestro país. Cuál es su mayor deseo o consejo para que esa gente pueda estar mejor”.
Guillermina Valdés, Lourdes Sánchez, Rocío Marengo y Brian Lanzelotta revelaron por qué no irán a ver al Papa
En diálogo exclusivo con Ciudad Magazine, Guillermina Valdés, Lourdes Sánchez, Rocío Marengo y Brian Lanzelotta contaron que no podrán acercarse a ninguno de los puntos del recorrido del papa León XIV durante su visita a la Argentina. En el caso de Valdés, no especificó cuál será su destino, mientras que Lourdes explicó que estará en Corrientes, donde vive actualmente, y Marengo contó que viajará a Chile durante el fin de semana.
Por su parte, Brian Lanzelotta también confirmó que no estará presente, aunque no dio detalles sobre los motivos de su ausencia. El cantante viene de atravesar un difícil momento económico luego de revelar que tuvo que vender su fábrica de papel higiénico tras la estafa que sufrió.
La emoción de Costa por la visita del papa León XIV y el mensaje que quiere transmitirle
Costa expresó a Ciudad Magazine su entusiasmo por la visita del papa León XIV a la Argentina: “Es un hombre muy bendito al que le pediría que la Iglesia se siga acercando a los que más la necesitan, a la gente muy pobre, a los discapacitados, a las minorías, y que sea un papado como era Francisco, pastoral, que esté entre los fieles”.
Si bien la panelista no podrá acercarse a los puntos de encuentro, sostuvo que la visita será una bendición para el país, especialmente “en los tiempos de tanta violencia” que atraviesa la sociedad: "Me encantaría ir y agradecerle esta visita, su mensaje de fe y de defender la vida”, contó al imaginar un encuentro personal con el Sumo Pontífice.
Nequi Galotti contó cómo vivirá la visita del papa León XIV a la Argentina y recordó un encuentro especial
Nequi Galotti se refirió a la llegada del papa León XIV a la Argentina y contó que seguirá el acontecimiento a la distancia. Según expresó a Ciudad Magazine, tiene previsto viajar a Brasil este sábado por la mañana, en el marco de un compromiso que organizó hace seis meses. Sin embargo, tendrá la oportunidad de seguir la visita del Pontífice por televisión. “Lamentablemente me lo pierdo, pero por suerte estuve en España, donde justo coincidí”, contó en diálogo exclusivo.
Ana Rosenfeld reveló qué tan cerca tendrá al Papa durante su visita a la Argentina
Ana Rosenfeld, por su parte, contó que vive a pocos metros de uno de los puntos por donde pasará el papa León XIV durante su visita a la Argentina. Sin embargo, un viaje que tenía programado le impedirá presenciar ese momento. “No voy a estar, estoy viajando mañana, así que no voy a tener ese placer de poder verlo, más allá de que vivo en la esquina. Hubiera sido muy cómodo”, comentó en diálogo con Ciudad Magazine.