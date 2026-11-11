El papa León XIV en Argentina: Ciudad Magazine te cuenta cómo se prepararon los famosos para recibirlo y cómo lo vivieron

(Fotos: redes sociales).

La misa que el papa León XIV encabezó en el Monumento de los Españoles, en Palermo, terminó con una inesperada polémica entre Jorge Rial y Yanina Latorre. El periodista apuntó contra la conductora después de ver una de sus historias de Instagram y la acusó de haberse robado sándwiches durante el encuentro religioso.

Todo comenzó cuando la conductora compartió una fotografía en la que se veía una medialuna rellena de jamón y queso y parte de un sándwich, junto a su cartera. La imagen correspondía a la comida que había en el sector exclusivo donde estuvieron las figuras del espectáculo. Rial decidió replicar la publicación en sus redes sociales y acompañarla con un comentario explosivo.