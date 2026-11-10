Mayra Deleo, la esposa de Nahuel Pennisi, compartió recientemente a través de sus redes sociales un álbum de fotos junto a sus hijos y dejó ver lo grande que están actualmente Mateo, de 7 años, y Alma, de 4.

Mateo, el mayor de Mayra y Nahuel, nació en septiembre de 2019 y desde pequeño suele acompañar a su padre en ensayos y compromisos profesionales. Una de las actitudes más llamativas del pequeño es cómo imita los gestos de su papá al cantar. Y es que en algunas ocasiones se lo vio interpretar canciones con los ojos cerrados.

Alma, por su parte, nació en febrero de 2022 y se caracteriza por su personalidad alegre. La pequeña también participa de los momentos musicales en casa, mientras que las publicaciones de Mayra muestran la complicidad entre los hermanos y el disfrute que comparten al escuchar las melodías de su papá.

Mateo y Alma, los hijos de Nahuel Pennisi (Foto: Instagram @mayradeleo)

LA REFLEXIÓN DE NAHUEL PENNISI SOBRE LA PATERNIDAD

Además de la música, Nahuel Pennisi se dedica de lleno a su familia. Tiempo atrás, durante una visita al programa de streaming Antes que nadie, habló sobre cómo vive esta etapa: “Trato de disfrutar cada segundo con Mateo y con Alma porque crecen a una velocidad impresionante”.

Mateo y Alma, los hijos de Nahuel Pennisi (Foto: Instagram @mayradeleo)

En esa misma charla, el músico se refirió a La sonrisa, una canción que compuso especialmente para ellos. “Escribirles una canción fue una necesidad del alma, una forma de agradecerles todo lo que me enseñan”, expresó. “La música es mi vida, pero ellos me enseñaron otra perspectiva de las cosas; son mis verdaderos maestros en este camino”, agregó el cantautor.

Mateo y Alma, los hijos de Nahuel Pennisi (Foto: Instagram @mayradeleo)