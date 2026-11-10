El desgarrador mensaje de Florencia Otero tras la muerte de su mamá: “No hay después”. Crédito: Instagram

A una semana de la muerte de su mamá, Florencia Otero decidió compartir públicamente el dolor que atraviesa y emocionó a sus seguidores con una profunda reflexión. La actriz publicó una serie de fotografías familiares acompañadas de un mensaje que invitó a valorar el tiempo compartido con los seres queridos.

Su madre falleció el domingo 25 de octubre después de convivir durante muchos años con Alzheimer, una enfermedad que marcó profundamente la vida familiar. Mientras Marisol había elegido despedirla públicamente apenas se conoció la triste noticia, Florencia prefirió atravesar los primeros días de duelo en la intimidad.

El desgarrador mensaje de Florencia Otero tras la muerte de su mamá: “No hay después”. Crédito: Instagram

Ahora, conmovida por la pérdida, la artista encontró las palabras para transmitir un mensaje que fue mucho más allá de una despedida personal.

“A ella ya le dije todo. Y me lo guardo para mí. Pero aprovecho para decirles a ustedes algunas cosas importantes, de esas que no podemos olvidar: abracen fuerte. Besen mucho. Mimen con ternura. Canten a los gritos. Bailen con fuerza. Escuchen. Escuchen. Escuchen”, escribió en sus redes sociales.

El desgarrador mensaje de Florencia Otero tras la muerte de su mamá: “No hay después”. Crédito: Instagram

EL EMOTIVO PEDIDO DE FLORENCIA OTERO TRAS LA MUERTE DE SU MAMÁ

En su publicación, Florencia Otero reflexionó sobre la importancia de expresar los sentimientos mientras todavía existe la oportunidad de hacerlo, una enseñanza que cobró especial significado después de acompañar durante años la enfermedad de su madre.

“Lean en voz alta. Miren a los ojos. Rían. Rían mucho. Digan lo que necesiten. Lo lindo y lo otro también. Después… no hay después. Amen en serio. Amen fuerte. Amen con cada pedazo del alma”, expresó.

La actriz también puso el foco en los momentos difíciles que forman parte de cualquier vínculo y destacó el valor de construir recuerdos junto a quienes amamos.

“Enójense y vuelvan a amar. Agradezcan cada segundo. Hasta los difíciles, hasta los agotadores. Encuentren el milagro de cada día. Construyan recuerdos de esos que te hacen reír hasta llorar. Estén ahí. Demórense ahí. Ahí es”, agregó.

Para acompañar sus palabras, compartió distintas imágenes familiares que reflejaron momentos de felicidad, complicidad y ternura a lo largo de los años.

El desgarrador mensaje de Florencia Otero tras la muerte de su mamá: “No hay después”. Crédito: Instagram

Finalmente, agradeció las muestras de cariño que recibió tras la muerte de su mamá y dedicó unas palabras especiales a quienes atraviesan situaciones similares.

“Gracias a todxs los que estuvieron. Abrazo fuerte a todas las familias que están acompañando a sus seres amados en el Alzheimer y otras demencias”, concluyó.