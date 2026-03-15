Las redes sociales se llenaron de amor luego de que Tripa compartiera un mensaje muy especial dedicado a Flor Otero. El joven decidió celebrar públicamente 18 años de relación con una publicación que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

A través de sus historias, el músico compartió imágenes románticas de ambos y escribió una frase que reflejó la intensidad del vínculo que los une.

“18 años del amor más hermoso que sentí en mi vida. Te amo @flootero”, escribió Tripa junto a las fotos.

LAS FOTOS QUE ACOMPAÑARON EL MENSAJE

Las imágenes muestran a Tripa y Flor Otero en un escenario urbano dominado por una estructura metálica de color rojo. En una de las postales aparecen abrazados mientras se miran muy cerca, y en otra sellan el momento con un beso.

Las fotos transmiten complicidad y romanticismo, algo que rápidamente generó reacciones entre quienes siguen a la pareja en redes.

El emotivo mensaje de Tripa para Flor Otero por sus 18 años de amor. Crédito: Instagram

18 AÑOS DE HISTORIA JUNTOS

El mensaje de Tripa dejó en claro la importancia que tiene Flor Otero en su vida. Con palabras simples pero profundas, celebró el recorrido que comparten desde hace casi dos décadas.

El emotivo mensaje de Tripa para Flor Otero por sus 18 años de amor. Crédito: Instagram

El gesto romántico volvió a poner en el centro de la escena a la pareja, que suele compartir momentos de su relación con sus seguidores y que esta vez decidió celebrar públicamente sus 18 años de amor.