Barby Silenzi volvió a mostrarse muy cerca de El Polaco y despejó las dudas sobre el presente de su relación. La bailarina compartió en sus redes una íntima postal desde la cama junto al cantante de cumbia, con la que dejó en claro que la pareja sigue adelante y mejor que nunca.

La fotografía fue tomada por el propio músico, quien posó con el torso desnudo mientras disfrutaba de un momento de intimidad con su pareja. A su lado, Barby aparece abrazada a él, recostada sobre su pecho y con los ojos cerrados, en una escena que transmite complicidad y ternura.

Con esta publicación, la bailarina le hizo frente a los rumores de crisis que circularon en los últimos tiempos y mostró que el vínculo continúa firme. Así, mostraron una postal romántica que dejó en evidencia la cercanía que mantienen y dieron a entender que siguen más enamorados que nunca.

La íntima foto de El Polaco y Barby Silenzi en la cama (Foto: Instagram @barbysilenzi1)

BARBY SILENZI APUNTÓ CONTRA DALILA LUEGO DE SUS DECLARACIONES

Dalila, quien ganó el Martín Fierro de la Música 2026 a Mejor Artista Tropical Femenina, sorprendió con sus fuertes declaraciones sobre Barby Silenzi y El Polaco. A raíz de esto, la bailarina optó por no quedarse callada y salió a responder con todo.

Tras recibir el premio, la cantante apuntó contra la pareja de El Polaco. “Te merecés una mina muchísimo mejor”, le dijo al cantante frente a las cámaras, y agregó: “Con esa cara, dale, imaginate si le sacan el maquillaje”.

(Foto: Instagram @barbysilenzi1)

A horas de estas declaraciones, Barby Silenzi no dudó en responder y lo hizo con un audio que le envió a la producción de Intrusos. El mensaje que Rodrigo Lussich reprodujo al aire decía: “No entiendo por qué una mujer me ataca de esa manera y además usando un argumento diciendo que él merece una mujer mejor que yo”.

Si bien la bailarina reconoció que no puede gustarle a todo el mundo, trazó una línea entre la apariencia y lo que considera valioso en una relación: “Las parejas se aman por un proyecto de familia, por amor. Y además el tiempo corre, el tiempo pasa para todos”, señaló Barby.

Luego, puso en duda el vínculo que Dalila dice tener con El Polaco. “Ella no conoce cómo es él como persona. Habla como si el Pola se mereciera algo mejor, como si fuese el presidente de la nación”, bromeó la bailarina que aclaró que para ella su pareja es simplemente “Ezequiel”, una persona con defectos y virtudes. Por último, dijo: “Lo único bueno que tengo: seré fea, pero yo soy sana, no tengo adicciones, cuido a mi familia y respeto a todo el mundo”.