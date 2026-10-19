Barby Silenzi compartió una romántica imagen de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, acompañada de una frase que llamó la atención.

“Quedate con quien te presuma, porque el verdadero amor no se esconde”, decía el mensaje, acompañado por un corazón rojo.

Lejos de pasar inadvertida, la frase fue retomada por Barby Silenzi, quien la compartió en sus historias de Instagram y despertó interrogantes sobre el destinatario de la publicación.

La picante indirecta de Barby Silenzi para El Polaco: “Quedate con quien te presuma”. Crédito: Instagram

LA SUGESTIVA PUBLICACIÓN DE BARBY SILENZI

La historia de la bailarina fue difundida por la cuenta de Instagram de Juariu, quien interpretó el gesto como un mensaje dirigido al cantante de cumbia.

“Barbi le tira unas directas al Polaco”, escribió la influencer especializada en descubrir movimientos de los famosos en las redes sociales.

Además, acompañó la publicación con varios emojis de aplausos, dejando en evidencia su interpretación sobre el mensaje que había compartido Silenzi.

La elección de la frase no pasó desapercibida, especialmente por las palabras “el verdadero amor no se esconde”, que podrían leerse como un reclamo sobre la manera de demostrar públicamente una relación.

Sin embargo, Barby Silenzi no mencionó directamente a El Polaco ni aclaró si la publicación estaba dedicada a él.