Dalila destrozó a Barby Silenzi y sorprendió con una fuerte declaración sobre El Polaco. Crédito: Instagram

Lo que debía ser una noche de celebración terminó convirtiéndose en un nuevo escándalo mediático. Dalila ganó el Martín Fierro de la Música 2026 a Mejor Artista Tropical Femenina, pero sus declaraciones sobre Barby Silenzi y El Polaco terminaron llevándose buena parte de la atención.

Durante una entrevista con Desayuno Americano, la cantante fue consultada por su relación con el referente de la cumbia, con quien mantiene una amistad desde hace años y protagonizó algunos encuentros románticos que generaron polémica.

Lejos de esquivar las preguntas, Dalila lanzó una serie de comentarios contra la actual pareja del músico y dejó en claro que no tiene la mejor opinión sobre ella.

Todo comenzó cuando el cronista quiso saber si se había cruzado con El Polaco durante la ceremonia. Con una sonrisa y sin filtros, respondió: “No, capaz que la señora le metió un cachetazo y se lo llevó a la casa”.

La frase sorprendió al periodista, que continuó preguntándole por su vínculo con el cantante y si habían retomado el contacto después de los rumores que los involucraron sentimentalmente.

DALILA APUNTÓ CONTRA BARBY SILENZI Y DEFENDIÓ A EL POLACO

Aunque reconoció que no había vuelto a conversar con él, Dalila aprovechó las cámaras para dedicarle unas palabras al artista.

“Y mirá… el mundo es tan grande, pero él es un tipazo”, expresó antes de enviarle un mensaje que rápidamente volvió a poner a Silenzi en el centro de la polémica.

“¿Y sabés qué, Polaco? Ojalá que te lo digan aunque sea por este medio: sos un tipazo, te merecés una mina muchísimo mejor”, disparó.

Ante semejante declaración, el cronista quiso saber si ella misma se consideraba una buena candidata para ocupar ese lugar en la vida del cantante.

Crédito: Instagram

Sin embargo, la intérprete sorprendió con una respuesta tan sincera como inesperada: “No sé si como yo porque tampoco soy fiel”.

La confesión llegó después de varios meses de rumores sobre la relación entre Dalila y El Polaco, quienes en distintas oportunidades fueron vinculados sentimentalmente e incluso protagonizaron besos que generaron repercusiones.

EL COMENTARIO MÁS FILOSO DE DALILA SOBRE LA APARIENCIA DE BARBY SILENZI

Pero el momento de mayor tensión llegó sobre el final de la entrevista, cuando el periodista le mencionó que Barby Silenzi estaría molesta con ella por sus acercamientos al músico.

Al preguntarle si alguna vez habían tenido un enfrentamiento cara a cara, Dalila respondió con una descalificación directa hacia la apariencia de la bailarina.

“Con esa cara… dale. Imaginate si le sacás el maquillaje”, lanzó sin dar demasiadas vueltas.