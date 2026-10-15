Ivana Figueiras y Darío Cvitanich viven un gran momento sentimental. Semanas después anunciar su compromiso, la empresaria mostró por primera vez el impresionante anillo que le regaló el exfutbolista para sellar su historia de amor.

Con una publicación en sus redes sociales, la pareja dejó ver en detalle la joya elegida para esta nueva etapa. “Ahora sí”, escribió Ivana junto a dos emojis de anillos, una frase breve pero contundente que volvió a poner el foco en sus planes de boda.

El anillo es de metal plateado y tiene un diseño delicado, con una única piedra de corte redondo engarzada en el centro. Una elección clásica y elegante que se convirtió en protagonista del video que compartieron para mostrar este paso tan especial en su relación.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@figueirasivana)

La publicación llegó después de que ambos hicieran público su compromiso y confirmaran que quieren dar el siguiente paso. De esta manera, Ivana y Darío volvieron a compartir con sus seguidores un momento íntimo de su vínculo.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@figueirasivana)

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ASEGURAN QUE DARÍO CVITANICH SE CASARÁ CON IVANA FIGUEIRAS: LA FECHA Y LOS DETALLES DE LA BODA

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras atraviesan un momento clave de su relación. Después de superar varias turbulencias mediáticas, la pareja habría decidido sellar su amor con una boda y ya tendría fecha confirmada para pasar por el altar.

La primicia fue dada a conocer en LAM, donde Karina Iavícoli contó los primeros detalles del esperado casamiento mientras la modelo y el exfutbolista se encontraban disfrutando de la despedida de Lionel Messi en el Monumental: “El 20 de marzo de 2027 se casan Ivana y Darío”, anunció la periodista en el programa de América.

Según la información que brindó Iavícoli, la celebración será multitudinaria y ya estaría avanzando la organización: “Será una fiesta de entre 250 y 300 invitados en el Golf Club de Pacheco, donde vive la madre de Ivana”, detalló.

Foto: Instagram (@figueirasivana)

El lugar elegido tiene además un significado especial para la pareja y su entorno. Allí se reunirían familiares y amigos para celebrar el comienzo de una nueva etapa, después de un romance que estuvo marcado desde sus inicios por la exposición mediática.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras hicieron público su romance en septiembre de 2025, poco después de la separación del exfutbolista de Chechu Bonelli, la madre de sus hijas.

El comienzo de la relación estuvo rodeado de versiones y repercusiones, especialmente por la manera en que se produjo la ruptura del matrimonio de Cvitanich. Sin embargo, la pareja decidió continuar adelante con su vínculo pese a las críticas y los rumores.

“El 20 de marzo de 2027 se casan Ivana Figueiras y Darío Cvitanich”.

En diciembre de 2025, incluso, atravesaron una breve crisis y anunciaron su separación. Pero el distanciamiento duró poco: a las pocas semanas retomaron la relación y volvieron a mostrarse juntos.

Meses más tarde llegó otro momento decisivo: la propuesta de matrimonio. El pedido tuvo lugar en el Palacio Duhau y aquella noche también estuvo atravesada por un fuerte revuelo mediático. Ahora, con la fecha ya confirmada, todo indica que aquella propuesta finalmente tendrá su gran desenlace.

Si no hay cambios en los planes, el 20 de marzo de 2027 Darío Cvitanich e Ivana Figueiras celebrarán su casamiento ante entre 250 y 300 invitados, dejando atrás las tormentas que acompañaron el comienzo de su historia para apostar definitivamente por su futuro juntos.