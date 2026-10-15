A cuatro meses de la trágica muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, su mamá, Michelle Prim, volvió a conmover a sus seguidores con una publicación cargada de dolor, amor y recuerdos.

El joven creador de contenido falleció en un accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, y su partida provocó una enorme conmoción entre sus familiares, amigos y seguidores.

En esta oportunidad, su madre eligió su cuenta de Instagram para compartir una fotografía de Gaspi cuando era pequeño, acompañada de unas palabras que reflejan lo difícil que resulta atravesar su ausencia.

“Y van 4 meses sin poder todo, sí, sin todo mi poder de mamá, en vos. Sos y serás siempre mi acto más revolucionario, mi pedazo de estrella, mi consuelo y dedicación eterna”, escribió Michelle en una historia.

La publicación rápidamente llamó la atención por la profundidad de sus palabras y por la manera en la que recordó el vínculo que mantenía con su hijo.

EL RECLAMO DE LA MAMÁ DE GASPI SOBRE LA MUERTE DEL YOUTUBER

En otro fragmento de su mensaje, Michelle Prim destacó la personalidad de Gaspi y recordó con orgullo el camino que construyó como creador de contenido, una carrera que le permitió conquistar a miles de seguidores gracias a su particular sentido del humor.

“Te ofrezco todos mis gestos y mis actos, a vos, que fuiste y serás UN TIPAZO, como bien dijiste. Lo logramos juntos, los dos a la par y te solté para que tuvieras alas, mi crédito es tu mérito”, expresó.

A cuatro meses de la muerte de Gaspi, su madre compartió un desgarrador mensaje: "El destino cruel" . Crédito: Instagram

Sin embargo, el cierre de la publicación tuvo un tono diferente. La mujer dejó de lado los recuerdos para manifestar su indignación por las circunstancias en las que murió su hijo.

“Tus alas, propias, crecieron tan de prisa que no te pude parar. No es destino. El destino cruel. Fue corrupción, seguro”, sentenció.