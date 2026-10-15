Barby Franco atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida junto a Fernando Burlando y su hija Sarah, que cumplirá cuatro años en diciembre. En una reciente entrevista, la modelo abrió las puertas de su intimidad familiar y contó cómo es la crianza de la pequeña, especialmente cuando se trata de establecer límites y enseñarle el valor de las cosas.

Durante una charla con la revista Pronto, Franco reconoció que es ella quien suele poner las reglas en la casa, ya que al abogado le cuesta mucho decirle que no a su hija. “Hoy en día soy yo la que le pone más límites. Imaginate que a Burlando lo agarró grande y no le puede decir que no a nada”, explicó.

Sin embargo, admitió que tampoco es una tarea sencilla para ella, especialmente porque Sarah fue una hija muy buscada y deseada. “Me cuesta mucho porque fue una nena tan buscada y tan deseada, que me cuesta. Pero después digo: ‘No, pará, Barby. Si no le ponés límites, le vas a hacer mal cuando crezca y sea grande’”, reflexionó.

BARBY FRANCO CONTÓ CÓMO EDUCA A SARAH BURLANDO PARA QUE NO SEA CAPRICHOSA

A pesar de las comodidades económicas con las que crece su hija, Barby Franco aseguró que una de sus principales preocupaciones es transmitirle valores como la generosidad, la solidaridad y el respeto por los demás.

La modelo reveló que incluso trabajó estas cuestiones en terapia antes del nacimiento de Sarah, ya que quería encontrar herramientas para acompañarla durante su crecimiento.

“Es muy difícil. A esa parte la traté mucho en terapia antes de que naciera ella. Y hoy en día me estoy sorprendiendo a mí misma del trabajo que voy haciendo con Sarah”, reconoció.

Barby Franco y su hija Sarah (Foto: Movilpress)

Como ejemplo, contó que la pequeña suele compartir sus pertenencias con sus compañeros del jardín y que no tiene problemas en regalar sus juguetes.

“Ella brinda, brinda, brinda. Les regala sus juguetes, les da comida y veo que es re generosa. Ahí es cuando pienso que vamos bien en la educación de nuestra hija. Es cero egoísta”, destacó orgullosa.

Además, definió a Sarah como una nena con una personalidad muy particular y aseguró que muchas veces la sorprende con sus reflexiones. “Sarah para mí es como un alma vieja. Tiene cosas muy de sabia. Tiene reacciones que no son normales en una nena de tres años. A veces me quedo recalculando con sus reacciones”, expresó.

BARBY FRANCO SE EMOCIONÓ AL RECORDAR SU INFANCIA Y COMPARARLA CON LA DE SU HIJA

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista llegó cuando Barby Franco recordó las dificultades económicas que atravesó durante su niñez y explicó cómo esas experiencias influyen en la educación de Sarah.

La modelo contó que, cuando era chica, vivía junto a sus padres en una casilla y que los tres compartían una misma cama. Por eso, nunca pudo tener una habitación propia.

“Hoy en día estoy viviendo la infancia que no tuve con ella. Yo nunca tuve una habitación para mí porque siempre dormía en una casilla con mi mamá y con mi papá y en una sola cama”, recordó.

En ese sentido, explicó que uno de sus mayores sueños de niña era tener un dormitorio parecido a los que aparecían en la ficción infantil Chiquititas. “Yo siempre soñaba con tener un castillo de habitación. Era imposible y hoy a mi hija le hice un castillo y somos dos niñas jugando adentro de un castillo”, expresó emocionada.

Barby Franco y su hija Sarah (Foto: Movilpress)

Franco también aseguró que intenta contarle a Sarah cómo fue su infancia para que comprenda que no todos los chicos tienen las mismas oportunidades.

EL GESTO DE SARAH BURLANDO QUE CONMOVIÓ A BARBY FRANCO

En otro tramo de la entrevista, la modelo recordó una situación que vivió junto a su hija durante una cena solidaria organizada por Margarita Barrientos.

Antes de asistir al evento, Barby le explicó a Sarah que muchas familias atraviesan necesidades económicas y que podían colaborar donando algunos juguetes.

La respuesta de la pequeña la dejó completamente sorprendida. “Mamá, ¿yo le puedo dar mi casa a uno de esos niños?”, le preguntó Sarah después de escuchar su explicación.

“Entendió todo y me dio mucha ternura. Si bien es chiquita y recién cumple cuatro años ahora en diciembre, es una nena muy despierta y capta todo”, aseguró.

Por último, Franco reveló que mantienen una tradición familiar durante las fiestas de fin de año: cada Navidad seleccionan los juguetes que Sarah ya no utiliza y los donan a otros chicos.