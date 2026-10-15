A dos días de la muerte de RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter White Jr. en Breaking Bad, trascendió una versión sobre la crisis que atravesaba con su prometida, Kennedy Suárez. Según publicó TMZ, fuentes cercanas a su familia aseguraron que ella le habría pedido que eligiera entre su relación y su madre, Dyna Mitte. La información no fue confirmada públicamente por la pareja ni por sus familiares.

De acuerdo con el medio estadounidense, la relación entre Kennedy y Dyna era conflictiva. La prometida del actor consideraba que su suegra se entrometía en la pareja y quería que Mitte priorizara el vínculo con ella. El actor, sin embargo, mantenía una relación muy estrecha con su madre y su hermana, Lacianne, y no estaba dispuesto a cortar esos lazos familiares.

RJ Mitte, su novia Kennedy Suárez y su mamá Dyna (Foto: Instagram @rjmitte y @dyna_banana)

Según las fuentes citadas por TMZ, las diferencias entre su prometida y su madre generaron una fuerte tensión en la relación. El medio también señaló que los problemas sentimentales lo tenían preocupado durante las semanas previas a su muerte. Sin embargo, no hay información que permita establecer una relación causal entre esos conflictos y el fallecimiento del actor.

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LA CRISIS DE PAREJA QUE HABRÍA ATRAVESADO RJ MITTE ANTES DE QUITARSE LA VIDA

Mitte y Kennedy se conocían desde hacía aproximadamente diez años, pero comenzaron una relación sentimental en 2020. El 10 de octubre de 2025, el actor le propuso matrimonio durante una gala benéfica vinculada a United Cerebral Palsy, en Carlsbad, California. La fecha coincidió con el cumpleaños número 30 de ella.

RJ Mitte y su novia Kennedy Suárez (Foto: Instagram @rjmitte)

Siempre según TMZ, la pareja seguía junta aproximadamente una semana antes de la muerte del actor, aunque no está claro si se separaron durante los días posteriores. Hasta el momento de la publicación, ni Kennedy ni los familiares de Mitte habían confirmado públicamente el supuesto ultimátum ni los detalles de la crisis sentimental.

RJ Mitte y su novia Kennedy Suárez (Foto: Instagram @rjmitte)

RJ Mitte tenía 34 años y alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Walter White Jr., el hijo del protagonista de Breaking Bad. Además de su trabajo como actor, se destacó por su activismo en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Su muerte conmocionó a sus compañeros de elenco y a sus seguidores, mientras continúan las repercusiones por las versiones sobre su vida privada.

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