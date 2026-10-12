El actor estadounidense RJ Mitte, conocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr., el hijo de Walter White en la exitosa serie Breaking Bad, murió a los 34 años en Texas. La noticia fue confirmada por sus representantes, mientras las autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento.

Mitte alcanzó la fama internacional gracias a su participación en la producción de AMC, emitida entre 2008 y 2013 y protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul. A lo largo de las cinco temporadas, formó parte de 56 episodios con el personaje de Walther Jr. (o Flynn), el hijo adolescente del protagonista.

RJ Mitte y Bryan Cranston (Foto: Instagram @rjmitte)

Su historia personal también tuvo un vínculo especial con ese papel: el actor tenía parálisis cerebral, una condición que le habían diagnosticado cuando tenía tres años y que también formaba parte de la historia de su personaje. A través de su trabajo, contribuyó a dar mayor visibilidad a las personas con discapacidad en la industria audiovisual.

MURIÓ EL ACTOR RJ MITTE: SU COMPROMISO CON LA INCLUSIÓN

Además de su carrera artística, Mitte se destacó por su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad. Se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, y presidió The Mitte Foundation, desde donde apoyó iniciativas filantrópicas y comunitarias.

La confirmación de su muerte llegó a través de un comunicado de su representante, que expresó: “Con profunda tristeza compartimos la trágica muerte del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”. En el mismo mensaje, se destacó el aporte de Mitte a la concientización y la inclusión. Sus representantes también solicitaron respeto por la privacidad de sus familiares y seres queridos.

RJ Mitte, Bryan Cranston y Anna Gunn en Breaking Bad (Foto: Instagram @rjmitte)

Tras el final de Breaking Bad, el actor continuó trabajando en cine y televisión, con participaciones en producciones como The Recall, The Oak Room y The Guardians of Justice. Sin embargo, su interpretación de Walter White Jr. quedó como el papel más emblemático de su trayectoria y le permitió construir una plataforma para promover una mayor representación de las personas con discapacidad.

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