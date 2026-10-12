La actriz Selma Blair, reconocida por sus papeles en Legalmente Rubia, Juegos sexuales y Hellboy, fue arrestada tras protagonizar un incidente a bordo de un vuelo de Delta Airlines. Según los reportes difundidos por medios estadounidenses, habría intentado abrir una puerta del avión en pleno vuelo y agredido a dos auxiliares de cabina. Al llegar a Nueva York, fue detenida y trasladada a un hospital para una evaluación médica.

El episodio ocurrió el domingo 11 de octubre, durante un vuelo que partió de Los Ángeles con destino al aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK), en Nueva York. De acuerdo con información de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, dos integrantes de la tripulación reportaron lesiones y uno de ellos debió ser trasladado a un centro médico para recibir atención.

Selma Blair en Legalmente Rubia (Foto: Instagram @selmablair)

Tras el aterrizaje, Blair quedó bajo custodia y fue llevada a un hospital. El FBI investiga lo sucedido, mientras que un representante de la actriz atribuyó su comportamiento a un problema de salud. La artista, de 54 años, fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2018.

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QUÉ DIJO EL REPRESENTANTE DE SELMA BLAIR

En declaraciones difundidas por medios estadounidenses, el representante de la actriz sostuvo: “Selma sufrió una emergencia médica que desencadenó la conducta denunciada”. Además, precisó que recibió atención médica inmediatamente después del aterrizaje y que se encontraba estable. Hasta el momento, no se dieron a conocer públicamente más detalles sobre la emergencia médica mencionada.

Selma Blair en Cruel Intentions (Foto: Instagram @selmablair)

El incidente recordó otro episodio protagonizado por Blair en 2016, cuando tuvo una crisis durante un vuelo desde Cancún, México, hacia Los Ángeles y debió ser retirada en camilla. En aquella oportunidad, la actriz pidió disculpas públicamente y explicó que había mezclado alcohol con medicamentos, una combinación que, según contó entonces, le provocó un apagón.

Selma Blair en Hellboy (Foto: Instagram @selmablair)

A lo largo de su carrera, Selma Blair se destacó en películas que se convirtieron en clásicos del cine de fines de los años ’90 y comienzos de los 2000. Su participación en Juegos sexuales (Cruel Intentions), junto a Sarah Michelle Gellar y Reese Witherspoon, y su papel en Legalmente Rubia contribuyeron a consolidar su popularidad. En los últimos años, también habló públicamente sobre su experiencia con la esclerosis múltiple y su vida con la enfermedad.

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