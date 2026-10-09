Netflix sorprendió a sus seguidores al presentar el primer adelanto de “El amor es otra cosa”, una nueva serie argentina protagonizada por Jimena Barón, Candela Vetrano y Muriel Santa Ana. La producción promete combinar humor, vínculos personales y situaciones inesperadas que tendrán a los perros como protagonistas de la historia.

A través de sus redes sociales, la plataforma compartió un video del detrás de escena en el que se puede ver a las actrices durante los ensayos, con libretos en mano y acompañadas por varios animales que forman parte del elenco.

CRÉDITO: Instagram

TRES POTENCIAS SE UNEN

“¿El elenco de mis sueños, acaso?”, escribió Netflix junto a las imágenes, que rápidamente despertaron la curiosidad de los seguidores.

Además, la plataforma adelantó la trama de la ficción: “Tres desconocidas, unidas por un incidente con sus perros, terminan descubriendo qué lugar ocupan el amor y la libertad en sus propias vidas”.

Finalmente, confirmó: “‘El amor es otra cosa’, una serie protagonizada por Jimena Barón, Candela Vetrano y Muriel Santa Ana, llega próximamente a Netflix”.