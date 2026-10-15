Anamá Ferreira sorprendió con las fotos de su increíble viaje por África: safaris, animales salvajes y una experiencia única. Crédito: Instagram

Anamá Ferreira decidió alejarse por unos días de su rutina y embarcarse en una aventura por África. Eligió Kenia y Tanzania como destinos para disfrutar de unas vacaciones diferentes, rodeada de naturaleza, animales salvajes y experiencias culturales.

A través de su cuenta de Instagram, compartió un álbum de fotos y videos que reflejan los momentos más especiales de su recorrido. Desde safaris en plena sabana hasta encuentros con jirafas y visitas a comunidades locales, la artista mostró su fascinación por los paisajes y las tradiciones africanas.

Una de sus primeras paradas fue en Nairobi, la capital de Kenia, donde visitó el Giraffe Centre, un espacio dedicado a la conservación de jirafas. Allí tuvo la oportunidad de acercarse a los animales, alimentarlos y fotografiarse junto a ellos.

“Hoy viví uno de esos momentos que quedan para siempre en el corazón”, escribió emocionada. Además, destacó lo especial que fue interactuar con estos animales: “Estar tan cerca de ellos, darles de comer y hasta poder sacarme una selfie fue simplemente inolvidable”.

Anamá Ferreira sorprendió con las fotos de su increíble viaje por África: safaris, animales salvajes y una experiencia única. Crédito: Instagram

Anamá Ferreira sorprendió con las fotos de su increíble viaje por África: safaris, animales salvajes y una experiencia única. Crédito: Instagram

ANAMÁ FERREIRA DISFRUTÓ DE UN SAFARI EN ÁFRICA Y SE EMOCIONÓ AL VER ANIMALES EN LIBERTAD

Durante su recorrido por Kenia y Tanzania, Anamá Ferreira participó de diferentes safaris que le permitieron observar de cerca algunas de las especies más representativas del continente africano.

Entre los animales que pudo apreciar se encuentran los conocidos como los cinco grandes de África: el león, el elefante, el rinoceronte, el leopardo y el búfalo.

La modelo quedó impactada por la posibilidad de contemplar la fauna en su hábitat natural y no dudó en expresar su agradecimiento por la experiencia. “Soy muy feliz de verlos y conocerlos en libertad. Qué vida, mi Dios, siempre agradecida”, manifestó en una de sus publicaciones.

Anamá Ferreira sorprendió con las fotos de su increíble viaje por África: safaris, animales salvajes y una experiencia única. Crédito: Instagram

Anamá Ferreira sorprendió con las fotos de su increíble viaje por África: safaris, animales salvajes y una experiencia única. Crédito: Instagram

Las imágenes también dejaron ver extensas llanuras, atardeceres y paisajes naturales que convirtieron el viaje en una experiencia inolvidable.

ANAMÁ FERREIRA VISITÓ UNA COMUNIDAD MASÁI Y PARTICIPÓ DE UNA DANZA TRADICIONAL

Más allá de los safaris, uno de los momentos más significativos del viaje fue su encuentro con integrantes de la comunidad masái, un pueblo que habita principalmente en regiones de Kenia y Tanzania.

La actriz visitó la zona de Masái Mara, donde pudo conocer algunas de sus costumbres, vestimentas y expresiones culturales.

“Conocer el Masái Mara es mucho más que hacer un safari y ver animales. Es acercarse a la historia de un pueblo que mantiene vivas sus tradiciones y una relación muy especial con la naturaleza”, expresó.

Durante la visita, Anamá también se interesó por los atuendos tradicionales y los accesorios característicos de la comunidad. “El rojo es muy característico de su vestimenta tradicional, llamada shuka. También utilizan hermosos adornos de cuentas de colores, especialmente collares, que pueden expresar identidad, edad y estado social”, explicó.

Anamá Ferreira sorprendió con las fotos de su increíble viaje por África: safaris, animales salvajes y una experiencia única. Crédito: Instagram

Anamá Ferreira sorprendió con las fotos de su increíble viaje por África: safaris, animales salvajes y una experiencia única. Crédito: Instagram

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos llegó cuando se animó a participar del adumu, una danza tradicional masái que se caracteriza por los saltos verticales de sus participantes.

La modelo compartió imágenes de la experiencia y destacó el significado cultural de esta práctica, vinculada con la fuerza, la destreza y las celebraciones comunitarias.

LAS EMOTIVAS PALABRAS DE ANAMÁ FERREIRA TRAS SU VIAJE POR KENIA Y TANZANIA

A medida que avanzaba su recorrido, Anamá Ferreira fue compartiendo distintas postales de sus vacaciones, acompañadas por mensajes de agradecimiento y admiración por los lugares que visitó.

“África, cómo te amo. Uno de los mejores sunset: lugares increíbles, animales libres, personas fantásticas y una comida maravillosa, un grupo de mujeres maravillosas también, todo un conjunto súper increíble”, escribió.