La vida le sonríe a Anamá Ferreira, que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal: la exmodelo confirmó que se convertirá en abuela por primera vez tras el anuncio del embarazo de su única hija, Taína Laurino.

TAÍNA LAURINO ESTÁ EMBARAZADA Y ANAMÁ FERREIRA SERÁ ABUELA

“Hoy puedo decir lo que mi corazón ya sabía: ¡voy a ser abuela!”, expresó Anamá Ferreira en un emotivo mensaje que compartió con sus seguidores, dejando en claro la profunda emoción que siente por esta nueva etapa familiar.

La joven espera su primer hijo junto a su marido, Georgie Neuss, con quien mantiene una relación desde hace más de diez años. La pareja había celebrado su boda en noviembre de 2024, en una ceremonia religiosa que tuvo lugar en la Basílica del Santísimo Sacramento, rodeados de familiares y amigos.

El anuncio en Instagram de Taína, la hija de Anamá Ferreira.

ASÍ FUE EL ANUNCIO DE TAÍNA LAURINO

Fue la propia Taína Laurino quien compartió las primeras imágenes luciendo su incipiente pancita, acompañadas por la frase “Más felices que nunca”, lo que despertó rumores entre sus seguidores sobre la posible llegada de una niña.