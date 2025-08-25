El sábado por la noche, Anamá Ferreira (73) vivió un momento de tensión cuando un delincuente le arrebató una cartera Chanel a una amiga con la que paseaban por el Pasaje Bollini de Recoleta, y ella, contra todo pronóstico, lo corrió y lo atrapó.

La conductora habló con Nahuel Saa (La Criti) para su programa de Radio Splendid el domingo, pero este lunes lo hizo en Telefe Noticias en una videollamada con Rodolfo Barili y mostró las imágenes del hecho, en el que fue asistida por un grupo de deliverys que estaban en el lugar.

Fotos: capturas Telefe

“No me sienta ser heriína aunque mi amiga me haya dicho que me transformé en la Mujer Maravilla”, contó Anamá en la entrevista. “íbamos caminando y yo le decía lo complicadas que son las calles empedradas, y pasó por al lado mío el delincuente y le agarró la cartera”, agregó,

ANAMÁ FERREIRA MOSTRÓ LAS IMÁGENES DE SU PERSECUCIÓN AL DELINCUENTE QUE LE ROBÓ LA CARTERA A SU AMIGA

“No lo pensé, y con el empedrado y con tacos; y lo cacé del brazo en la esquina y se cayó, no sé cómo”, agregó Anamá. “Vinieron los deliverys a ayudar. Le saqué la cartera y se la di a mi amiga y le pedí que llame a la policía”, dijo Anamá, que señaló “No puedo recomendar a la gente que haga lo mismo que yo”.

“Me cayó la ficha de que podría tener un cuchillo o un arma blanca”, especuló la conductora. “Te juro que me extraña de mí mi reacción. No puedo creerlo porque mientras lo corría podría haber girado y pegarme un tiro, porque una persona que sale a robar, está dispuesta a todo”, explicó.

Anamá Ferreira corrió y atrapó a un ladrón a los 73 años (Fotos: capturas Telefe)

“Yo me fui encima de él y le empecé a pegar, y eso es otra cosa que no está buena, pero es una reacción”, reveló la ex modelo. “Le pegaba y le decía ‘¿por qué robás? ¿Por qué sacás eso?’ y los tres deliverys también estaban encima del delincuente”, agregó Anamá, que contó ma´s adelante que dejaron ir al ladrón ya que la policía tardaba en llegar.

