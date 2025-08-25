El sábado por la noche, Anamá Ferreira (73) vivió un momento de tensión cuando un delincuente le arrebató una cartera Chanel a una amiga con la que paseaban por el Pasaje Bollini de Recoleta, y ella, contra todo pronóstico, lo corrió y lo atrapó.
La conductora habló con Nahuel Saa (La Criti) para su programa de Radio Splendid el domingo, pero este lunes lo hizo en Telefe Noticias en una videollamada con Rodolfo Barili y mostró las imágenes del hecho, en el que fue asistida por un grupo de deliverys que estaban en el lugar.
“No me sienta ser heriína aunque mi amiga me haya dicho que me transformé en la Mujer Maravilla”, contó Anamá en la entrevista. “íbamos caminando y yo le decía lo complicadas que son las calles empedradas, y pasó por al lado mío el delincuente y le agarró la cartera”, agregó,
“No lo pensé, y con el empedrado y con tacos; y lo cacé del brazo en la esquina y se cayó, no sé cómo”, agregó Anamá. “Vinieron los deliverys a ayudar. Le saqué la cartera y se la di a mi amiga y le pedí que llame a la policía”, dijo Anamá, que señaló “No puedo recomendar a la gente que haga lo mismo que yo”.
“Me cayó la ficha de que podría tener un cuchillo o un arma blanca”, especuló la conductora. “Te juro que me extraña de mí mi reacción. No puedo creerlo porque mientras lo corría podría haber girado y pegarme un tiro, porque una persona que sale a robar, está dispuesta a todo”, explicó.
“Yo me fui encima de él y le empecé a pegar, y eso es otra cosa que no está buena, pero es una reacción”, reveló la ex modelo. “Le pegaba y le decía ‘¿por qué robás? ¿Por qué sacás eso?’ y los tres deliverys también estaban encima del delincuente”, agregó Anamá, que contó ma´s adelante que dejaron ir al ladrón ya que la policía tardaba en llegar.
