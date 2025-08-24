Este domingo, Anamá Ferreira contó cómo enfrentó a un delincuente que le robó la cartera a una amiga y no solo eso: logró su cometido de recuperar el objeto con ayuda de personas que se encontraban en el lugar.

En Domingo de espectáculos (Radio Splendid, domuingos de 13 a 14) Nahuel Saa (La Criti), habló con Anamá, que reconoció el riesgo que corrió al confrontar a un ladrón en la vía pública. “No hay que hacerlo, pero en el momento… Uno dice lo que hay que hacer y cuando pasa lo hace”, explicó.

La conductora de Tarde de Brujas, de 73 años, reveló que el delincuente no eligió su objetivo al azar, ya que su amiga lucía una cartera marca Chanel mientras paseaban por el Pasaje Bollini, en Recoleta, hacia las 21 del sábado.

ANAMÁ FERREIRA CONTÓ CÓMO LOGRÓ DETENER A UN DELINCUENTE QUE LE ROBÓ LA CARTERA A UNA AMIGA

“Yo siempre llevo la cartera enganchada y creo que el delincuente pasó por mi lado y le agarró la cartera. Mi amiga no podía correr porque tenía un problema en el pie. Yo salí corriendo como una loca a los gritos”, contó Anamá, que contó con la ayuda de unos “delivery” para detener al delincuente.

Anamá contó que se le fue encima al ladrón y que pudo reducirlo gracias a que entrena boxeo. “Lo que pasa es que hay que tener en cuenta si la persona tiene un arma, un cuchillo…”, advirtió la exmodelo. “Uno de los deliverys me sacó de encima del tipo y me dijo ‘Ya está, Anamá, ya está’”, confesó.

Anamá Ferreira (Foto: Instagram @anamaferreira)

Finalmente, Anamá detuvo al delincuente mientras pedía a los presentes que llamen a la policía. “Llamó, pero y lo soltamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos ahí con el tipo tirado?”, cerró Anamá que, como particularidad, contó que está “acostumbrada a correr con tacos”.

