Anamá Ferreira, en Gossip, programa en el que es panelista, se sacó el corpiño ¡al aire! Esperó a que la cámara no la enfocara para desabrocharlo y ponerlo entre sus piernas, intentando disimular lo que había hecho frente a todos.

Sin embargo, uno de sus compañeros, Fede Flowers, la mandó al frente y ella tuvo que justificarse. “Lo acabo de ver, esto es fuerte. Anamá se acaba de sacar el corpiño recién, lo tiene entre las piernas. ¡Se sacó el corpiño recién, chicos!”, exclamó el comunicador.

“Me apretaba y no me gusta”.

Lejos de desmentirlo, la panelista agarró la prenda y comenzó a agitarla en el aire, en señal de victoria. “Me apretaba y no me gusta”, señaló, liberada, gesto que parece no haberle gustado a la conductora, Pilar Smith.

PILAR SMITH SE QUEJÓ DEL GESTO DE ANAMÁ FERREIRA

La conductora de Gossip se quejó de la actitud de la panelista.

“Esto se está desmadrando, chicos. Está llegando a un límite. Se fue todo al pasto”, sentenció.