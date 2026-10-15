Mauro Dalessio, exparticipante de Gran Hermano, volvió a sorprender a sus seguidores con una de sus recetas dulces. Esta vez, el joven se mostró acompañado por su novia, Sofía, con quien preparó una tentadora cheesecake de pistacho melosa.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la pareja compartió el paso a paso de la preparación, que combina una base crocante de galletitas Lincoln, un relleno cremoso con pasta de pistacho y una abundante cobertura de alfajores.

Durante la grabación, Mauro y Sofía intercambiaron bromas, risas y miradas cómplices, mientras probaban los ingredientes y avanzaban con la receta. El clima descontracturado convirtió el tutorial gastronómico en un divertido momento de pareja.

LA RECETA DE CHEESECAKE DE PISTACHO QUE PREPARÓ MAURO DALESSIO CON SU NOVIA

Para comenzar, Mauro Dalessio utilizó 250 gramos de galletitas Lincoln y 100 gramos de manteca. El primer paso consiste en triturar las galletitas y mezclarlas con la manteca derretida hasta conseguir una preparación húmeda. Luego, se coloca en un molde y se presiona para formar una base compacta.

Para el relleno, la pareja eligió 250 gramos de crema de leche, 300 gramos de queso crema con alto contenido graso, azúcar impalpable, esencia de vainilla y pasta de pistacho de Luciano’s. Los ingredientes se integran hasta obtener una mezcla suave, homogénea y con una consistencia bien cremosa.

Una vez lista la preparación, se distribuye el relleno sobre la base de galletitas y se lleva a la heladera hasta que tome consistencia. De esta manera, la torta adquiere la textura característica de una cheesecake.

El toque final llega con la decoración: una generosa cantidad de alfajores de pistacho distribuidos sobre la superficie, que aportan todavía más sabor y una presentación llamativa.