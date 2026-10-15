Este 2026, Jimena Barón decidió regresar a la actuación. A un año del nacimiento de Arturo, el hijo que tuvo con Matías Palleiro, la actriz decidió regresar a su pasión y aceptó una tentadora propuesta de Netflix para hacer una serie nacional.

En las últimas horas, sorprendió a sus seguidores con una atrevida selfie desde su camarín.

Luego de mostrar que estaba yendo a las grabaciones que iniciaban a las 6 de la mañana, Jimena se preparó en el motorhome y, antes de salir, se sacó una selfie frente al espejo donde se la ve casi desnuda.

La osada selfie de Jimena Barón desde el motorhome (Foto: Instagram @jmena)

EL PRIMER ADELANTO DE LA NUEVA SERIE DE JIMENA BARÓN

Días atrás, Netflix sorprendió al presentar el primer adelanto de “El amor es otra cosa”, una nueva serie argentina protagonizada por Jimena Barón, Candela Vetrano y Muriel Santa Ana. La producción promete combinar humor, vínculos personales y situaciones inesperadas que tendrán a los perros como protagonistas de la historia.

CRÉDITO: Instagram

A través de sus redes sociales, la plataforma compartió un video del detrás de escena en el que se puede ver a las actrices durante los ensayos, con libretos en mano y acompañadas por varios animales que forman parte del elenco.

“¿El elenco de mis sueños, acaso?”, escribió Netflix junto a las imágenes. Además, la plataforma adelantó la trama de la ficción: “Tres desconocidas, unidas por un incidente con sus perros, terminan descubriendo qué lugar ocupan el amor y la libertad en sus propias vidas”.