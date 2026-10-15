La producción de Mirtha Legrand ya tiene todo listo para este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha con invitados de lujo, con Juana Viale al frente debido a recuperación de su abuela.

Al igual que cada semana, la mesaza tendrá a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE LA NOCHE DE MIRTHA DE ESTE SÁBADO 17 DE OCTUBRE DE 2026

El sábado 17 de octubre, Juana Viale marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece.

La mesaza estará ocupada en esta oportunidad por Marcelo Bonelli, Martín Llaryora, Tatiana Schapiro y Alejandra Maglietti.

JUANA VIALE REVELÓ QUÉ FUE LO PRIMERO QUE HIZO MIRTHA LEGRAND TRAS RECIBIR EL ALTA MÉDICA

A pocos días de que Mirtha Legrand recibiera el alta médica tras permanecer internada en el Sanatorio Mater Dei, la histórica conductora volvió a ser protagonista de una divertida anécdota que contó su nieta, Juana Viale, en La Noche de Mirtha.

Mientras continúa al frente del ciclo de su abuela hasta que complete su recuperación, Juana comenzó el programa del sábado con una noticia que llevó tranquilidad a los seguidores de la diva y reveló qué fue lo primero que hizo después de abandonar la clínica: “Les quiero contar que mi abuela ya está en su casa, está re contenta”.

Foto: Captura (eltrece)

Pero lo más llamativo llegó cuando contó cómo fue la primera salida de Mirtha tras recibir el alta médica. Según relató Juana, su abuela no quiso perder tiempo y aprovechó la oportunidad para dar una vuelta en auto junto a su nieto Nacho Viale: “Lo primero que hizo cuando se fue de la clínica, se fue con Nacho a dar una vuelta en auto”, contó, antes de revelar el divertido comentario que hizo la diva durante el paseo.

“Y Nacho la llevó hasta la casa y ella le dijo: ‘¿Tan cortita la vuelta?’. ¡Hasta Mar del Plata se quería ir!”, relató, entre risas. La ocurrencia de Mirtha dejó en evidencia sus ganas de volver a disfrutar de sus actividades cotidianas después de los días que pasó internada.

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