Darío Cvitanich volvió a mostrar el gran momento personal que atraviesa junto a Ivana Figueiras y aprovechó el cumpleaños de la modelo para dedicarle una emotiva declaración de amor en las redes sociales.

El exfutbolista publicó un carrete de fotos en el que se los ve disfrutando de varios momentos con su novia y acompañó las imágenes con un mensaje cargado de sentimientos, que rápidamente cosechó miles de “me gusta” y decenas de comentarios: “A veces aparece alguien que sin hacer ruido cambia tu mundo por completo”, comenzó escribiendo Cvitanich.

Y continuó: “Gracias por cada abrazo, por cada risa, por cada momento y por hacer que lo cotidiano se vuelva especial. Gracias por llegar sin prometer nada y terminar siendo todo”.

Lejos de quedarse ahí, el exdelantero cerró con una frase que no pasó inadvertida: “Que este sea apenas el principio de todo lo que nos queda por vivir. TE AMO Y ADMIRO SIEMPRE. Feliz cumpleaños, mi vida”.

Como era de esperarse, Ivana Figueiras no tardó en responder públicamente en el mismo posteo y dejó en claro que el sentimiento es mutuo: “¡Sos lo más lindo que existe! Te amo”, escribió la modelo, junto a un emoji enamorado.

Foto: Captura de Instagram (@daricvitaok) Por: Fabiana Lopez

La publicación dejó en evidencia el sólido presente sentimental que viven Cvitanich y Figueiras, quienes desde hace meses se muestran cada vez más unidos y ya no ocultan su felicidad en las redes sociales.

Cabe recordar que Darío Cvitanich inició esta nueva etapa de su vida tras su separación de Chechu Bonelli, con quien estuvo en pareja durante más de una década y formó una familia. La ruptura tuvo una fuerte repercusión mediática y estuvo rodeada de versiones y especulaciones que mantuvieron el tema en agenda durante varias semanas.

Darío Cvitanich: “A veces aparece alguien que sin hacer ruido cambia tu mundo por completo”.

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IVANA FIGUEIRAS SORPRENDIÓ CON UN MENSAJE A DARÍO CVITANICH Y LANZÓ UNA FILOSA INDIRECTA A SU EX

Ivana Figueiras volvió a dar que hablar en las redes sociales con un mensaje cargado de amor para Darío Cvitanich, aunque también con una frase que muchos interpretaron como una fuerte indirecta para Natalie Pietra -la actual pareja de su ex, Tomás Guarracino- con quien mantiene un fuerte litigio legal.

A casi un año de haber comenzado su relación con el exfutbolista, la empresaria dejó en claro que atraviesan un gran momento sentimental. Tras disfrutar de un domingo familiar en Baradero junto a la familia de Cvitanich, Ivana abrió su corazón con una publicación que rápidamente generó repercusión: “Gracias por bancarme en uno de los momentos más difíciles de mi vida“, comenzó diciendo.

“Mientras otros te traicionan y te clavan puñales. Sos el hombre que siempre soñé tener al lado. Te amo”, agregó, eb sus redes sociales, acompañando sus palabras con una romántica postal de ellos juntos.

Foto: Captura de Instagram Stories (@figueirasivana) Por: Fabiana Lopez

La declaración no pasó inadvertida, especialmente por la referencia a las traiciones y los “puñales”, una frase que llega en medio de una situación personal delicada para la Ivana. Es que, días atrás, trascendió que Figueiras fue denunciada por presunta violencia psicológica y hostigamiento por Natalie.

Según habían informado en Sálvase Quien Pueda, Pietra se presentó junto a su abogada ante el Juzgado de Familia N° 2 de Tigre para impulsar la causa y exponer los episodios que asegura haber atravesado. De acuerdo con la información difundida en el ciclo televisivo, la modelo habría aportado audios y conversaciones privadas que podrían ser incorporados al expediente como elementos de prueba.

Ivana Figueiras: “Mientras otros te traicionan y te clavan puñales. Sos el hombre que siempre soñé tener al lado. Te amo”.

En este contexto, el mensaje de Ivana a Cvitanich cobró una dimensión especial. Mientras atraviesa un momento complejo en el plano judicial, eligió refugiarse en su pareja y dedicarle palabras de profundo agradecimiento, aunque dejando entrever que todavía hay heridas abiertas con personas de su entorno.