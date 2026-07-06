Lali volvió a demostrar por qué atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. La artista argentina fue una de las figuras centrales del Madrid Orgullo 2026 (MADO), el evento LGTBIQ+ más importante de Europa, donde ofreció un impactante show frente a más de 25.000 personas en el escenario principal de Plaza de España.

La cantante presentó un espectáculo especialmente diseñado para esta edición del festival, con una propuesta de 45 minutos que fusionó el pop con una fuerte impronta electrónica y convirtió el centro de Madrid en una verdadera fiesta de la diversidad, la libertad y el encuentro.

El momento más ovacionado: la aparición sorpresa de Miranda!

Uno de los grandes momentos de la noche llegó cuando Miranda! apareció inesperadamente sobre el escenario para interpretar junto a Lali el éxito “Mejor que vos”.

La colaboración desató la euforia del público, que recibió a los artistas con una de las ovaciones más importantes de toda la jornada y convirtió ese instante en uno de los más comentados del festival.

Un show pensado exclusivamente para el mayor Pride de Europa

El recital comenzó con “Disciplina” y recorrió varios de los éxitos más populares de la cantante, entre ellos “Sola”, “Motiveishon”, “Como Tú”, “1Amor”, “Mejor que vos”, “Soy” y “Fanático”.

Como cierre, Lali dio paso a un set del DJ Cascales, que mantuvo la energía de la celebración durante los últimos minutos del espectáculo. Además, invitó a varios amigos a subir al escenario para compartir el final del show junto al público, en una imagen que reflejó el espíritu festivo del Madrid Orgullo.

Un año histórico para Lali

La presentación en Madrid se suma a un presente artístico excepcional para la cantante. Durante 2026 convocó a más de 160.000 personas con dos estadios River Plate completamente agotados, lanzó su sexto álbum de estudio, “No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama”, y continúa expandiendo su carrera internacional.

España ocupa un lugar destacado dentro de ese recorrido. Después de realizar conciertos con localidades agotadas en distintas ciudades del país, Lali volvió a encontrarse con el público español en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario cultural europeo.

Un mensaje de diversidad e igualdad

Reconocida por Amnistía Internacional por su compromiso con la promoción y defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, Lali aprovechó una vez más este escenario para reforzar un mensaje que atraviesa toda su carrera: la libertad de ser, el respeto por la diversidad y la igualdad.

Con esta actuación en el mayor Pride de Europa, la artista reafirmó su lugar entre las figuras latinoamericanas de mayor proyección internacional y volvió a demostrar el poder de la música como espacio de encuentro, celebración y visibilidad.