Annie, El Musical sigue consolidándose como uno de los grandes éxitos de la temporada teatral en la avenida Corrientes.

El elenco celebró las 100 funciones con un encuentro muy especial en el que compartieron la alegría por este importante logro y agradecieron al público que acompaña a la obra desde su estreno.

La producción, protagonizada por Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo, continúa convocando a familias, jóvenes y adultos con una puesta de gran nivel inspirada en uno de los musicales más queridos de todos los tiempos.

Miguel Ángel Rodríguez en Annie (Foto: apturas Instagram @annieteatroarg)

Un clásico que emociona a grandes y chicos

La historia sigue a Annie, una niña de enorme optimismo que vive en un duro orfanato dirigido por la temida Miss Hannigan.

Su vida cambia cuando conoce a Grace, la secretaria del multimillonario Oliver Warbucks, quien la invita a pasar una temporada en su mansión.

A partir de ese momento comienza una aventura llena de emociones, humor y giros inesperados mientras Annie busca a sus padres biológicos y descubre el verdadero significado del amor, la esperanza y la familia elegida.

Miguel Ángel Rodríguez en Annie (Foto: apturas Instagram @annieteatroarg)

Una superproducción con sello de Broadway

De los productores de Tootsie y Rocky, Annie llegó al Teatro Broadway con una propuesta que combina grandes escenografías, coreografías impactantes y un elenco de primer nivel.

El espectáculo recupera canciones emblemáticas como “Tomorrow”, uno de los himnos más reconocidos del teatro musical, y ofrece una experiencia pensada para toda la familia, con una puesta que recrea el espíritu de las producciones de Broadway.

Foto: prensa

Un nuevo hito para una de las obras más convocantes de la temporada

Las 100 funciones representan un nuevo logro para una producción que continúa sumando espectadores función tras función.

Durante el festejo, el elenco celebró este importante momento y agradeció el cariño del público, que convirtió a Annie en una de las propuestas más exitosas de la cartelera porteña.

La obra se presenta en el Teatro Broadway, ubicado sobre la avenida Corrientes, y continúa con funciones de jueves a domingos, manteniéndose como una de las opciones más elegidas para disfrutar del teatro musical en vacaciones de invierno.