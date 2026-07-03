Servian El Circo estrenará el próximo 9 de julio su nuevo espectáculo El Origen Mágico, una producción que marca un antes y un después en la historia de la compañía al incorporar, por primera vez, una narrativa teatral que se integra con las tradicionales disciplinas del circo.

La propuesta llegará a la Gran Carpa Castillo, instalada frente a Tortugas Open Mall, sobre la Panamericana Ramal Pilar Oeste, con funciones especiales durante las vacaciones de invierno y una puesta en escena pensada para emocionar a espectadores de todas las edades.

Un espectáculo que cuenta el origen de un sueño

A diferencia de las producciones tradicionales, “El Origen Mágico” narra la historia real de Jorge Servian, fundador de la compañía, quien llegó a Argentina con el sueño de construir un circo capaz de llevar alegría a miles de familias.

Servian El Circo estrena El Origen Mágico.

La obra propone un recorrido emocional donde el teatro, la danza, la música y las acrobacias se unen para contar una historia de esfuerzo, perseverancia y pasión. Cada número circense acompaña el desarrollo del relato, convirtiendo el espectáculo en una experiencia inmersiva y cinematográfica.

Servian El Circo estrena El Origen Mágico.

La dirección general está a cargo de Cristian Servian, la dirección artística de Ginett Servian y las coreografías fueron realizadas por Franco Rau, responsables de una producción que apuesta por renovar el lenguaje del circo sin perder su esencia.

Acrobacias, adrenalina y efectos visuales

Aunque incorpora una fuerte impronta teatral, el espectáculo mantiene los clásicos números que identifican a Servian El Circo.

Servian El Circo estrena El Origen Mágico.

Entre los momentos más esperados se destacan:

El impactante Globo de la Muerte con cinco motociclistas.

Trapecistas de alto nivel.

Equilibristas.

Coreografías contemporáneas.

Tecnología aplicada a la iluminación y los efectos visuales.

La combinación entre emoción, narrativa y destreza artística convierte a “El Origen Mágico” en una propuesta diferente dentro de la cartelera de espectáculos familiares de Buenos Aires.

Un espectáculo premiado por su calidad artística

Antes de su nueva temporada, la producción recibió un importante reconocimiento al obtener tres Premios Estrella de Mar 2026 en las categorías:

Mejor Espectáculo de Variedades.

Mejor Coreografía, para Franco Rau.

Mejor Vestuario, realizado por Ginett y Gabriela Servian.

Servian El Circo estrena El Origen Mágico.

Además, fue nominada en la categoría de Mejor Iluminación, consolidando el trabajo artístico y técnico desarrollado por la compañía.

Una experiencia para disfrutar en vacaciones de invierno

Con una puesta en escena completamente renovada, Servian El Circo busca ofrecer una experiencia que combine entretenimiento, emoción y tradición.

La propuesta está dirigida tanto a niños como a jóvenes y adultos, quienes podrán disfrutar de una historia inspiradora acompañada por números de gran impacto visual.

Servian El Circo estrena El Origen Mágico.

Con más de cinco generaciones dedicadas al arte circense, la familia Servian continúa consolidándose como uno de los principales referentes del circo argentino, apostando a espectáculos que integran innovación, tecnología y emoción sin perder la esencia del circo tradicional.

Funciones de “El Origen Mágico”

Las funciones se realizarán en la Gran Carpa Castillo, ubicada frente a Tortugas Open Mall.

Cronograma: