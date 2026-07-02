Después de consolidarse como uno de los musicales independientes de mayor permanencia en cartel, “El Funeral de los Objetos” regresa a Mar del Plata durante las vacaciones de invierno con dos únicas funciones.

La obra, creada por Nicolás Manasseri y Fernanda Provenzano, se presentará el miércoles 29 y jueves 30 de julio a las 21 horas en la Sala Melany, ubicada en San Luis 1750.

Un musical que celebra más de seis años de éxito

Con más de seis temporadas ininterrumpidas, 150 funciones realizadas y más de 40.000 espectadores, El Funeral de los Objetos se convirtió en una de las producciones más representativas de PHEPANDÚ.

El Funeral de los Objetos. (Foto: Prensa)

Su propuesta combina teatro musical, humor, reflexión y una puesta en escena de gran despliegue, reconocida tanto por el público como por la crítica.

Además, la obra fue una de las primeras seleccionadas para participar del FETEMU, el Primer Festival de Teatro Musical de Buenos Aires, consolidando su recorrido dentro de la escena nacional.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Plateanet y en la boletería del teatro.

De qué trata “El Funeral de los Objetos”

La historia parte de una premisa tan insólita como atractiva: un grupo de personas, completamente desconocidas entre sí, responde al anuncio de un misterioso funeral publicado en un folleto del subte.

El Funeral de los Objetos. (Foto: Prensa)

A partir de ese encuentro, la obra invita al espectador a reflexionar sobre el vínculo que las personas construyen con los objetos materiales y el lugar que estos ocupan en la vida cotidiana.

En un contexto donde las relaciones humanas son cada vez más complejas, los objetos dejan de ser simples herramientas para transformarse en depositarios de deseos, frustraciones, recuerdos, miedos e inseguridades.

Con una combinación de música original, humor y emoción, el espectáculo plantea interrogantes que atraviesan a toda la sociedad contemporánea:

¿Los objetos forman parte de nuestra identidad?

¿Podemos convertirnos nosotros mismos en objetos dentro de una sociedad materialista?

¿Qué lugar ocupamos en la mirada de los demás?

El Funeral de los Objetos. (Foto: Prensa)

Un elenco de destacadas figuras del teatro musical

La obra cuenta con un elenco integrado por Martina Alonso, Aldana Alessandroni, Eugenia Fernández, Renzo Morelli, Nicolás Manasseri, Matías Zajic y Christian Edelstein.

La dirección general está a cargo de Nicolás Manasseri, con coreografías de Fernanda Provenzano, dirección musical y arreglos de Facundo Cicciu, mientras que la asistencia general corresponde a Valentina Cavicchia.

La producción general es de PHEPANDÚ, con el apoyo de MEDBAY y Cardioide.

Funciones en Mar del Plata

El regreso de El Funeral de los Objetos será una oportunidad especial para quienes aún no conocen esta propuesta y también para quienes desean volver a vivir una experiencia teatral diferente.

Funciones

Miércoles 29 de julio – 21:00

Jueves 30 de julio – 21:00

Lugar

Sala Melany – Centro de Arte Radio City-Roxy-MelanySan Luis 1750, Mar del Plata

Duración

80 minutos

Entradas

Disponibles en Plateanet y en la boletería del teatro.

Con una combinación de teatro, música en vivo, humor y una profunda reflexión sobre los vínculos humanos y materiales, El Funeral de los Objetos vuelve a Mar del Plata para ofrecer dos funciones únicas durante las vacaciones de invierno, reafirmando el éxito de una obra que ya lleva más de seis años emocionando al público argentino.