Luego de que Eugenia “la China” Suárez reapareciera junto a Mauro Icardi en un llamativo video para echar por tierra los rumores de crisis, el futbolista decidió pasar al ataque y apuntó directamente contra Yanina Latorre, quien había instalado la versión de una supuesta separación.

Horas antes, la conductora de Sálvese Quien Pueda había asegurado que la actriz había abandonado la casa que compartía con Icardi y que no tenía intenciones de regresar. Incluso, había afirmado: “Hace cuatro días, la China Suárez abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado”.

Sin responder con declaraciones, primero fue la propia China quien publicó un video junto al delantero, en el que ambos aparecían imitando a unos tigres, un gesto que muchos interpretaron como una desmentida a los rumores de crisis.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Pero Mauro fue un paso más allá. A través de sus historias de Instagram, el futbolista compartió una imagen de Yanina disfrazada de payaso y la acompañó con un explosivo mensaje: “Si se ocupara de su vida, como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda”, escribió Icardi sobre la fotografía.

El durísimo posteo dejó en claro el enojo del delantero con la conductora, quien en los últimos días había brindado detalles sobre el supuesto distanciamiento con la China Suárez.

¡Tremendo!

Mauro Icardi: “Si se ocupara de su vida, como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda”.

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LA CHINA SUÁREZ PUBLICÓ UN LLAMATIVO VIDEO CON MAURO ICARDI Y DESMINTIÓ LOS RUMORES DE CRISIS

Eugenia “la China” Suárez volvió a dar que hablar en las redes sociales al compartir un llamativo video junto a Mauro Icardi, en medio de las versiones que hablaban de una fuerte crisis de pareja.

En las imágenes que publicó la actriz en sus historias de Instagram, se los ve protagonizando un divertido momento mientras imitan los rugidos de unos tigres. Icardi aparece afuera de un auto, mientras que la China permanece sentada en el interior del vehículo, acompañando el juego con gestos y risas.

Como detalle que no pasó inadvertido entre sus seguidores, la actriz arrobó al futbolista junto a un emoji de un león y un corazón rojo, un gesto que fue interpretado como una clara señal de que la relación sigue firme.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@sangrejaponesa)

Con este video, la pareja pareció desmentir los rumores de crisis que circularon en las últimas horas o, al menos, dejó en claro que el supuesto chispazo habría quedado atrás.

Las especulaciones habían tomado fuerza luego de que Yanina Latorre reveló en Sálvese Quien Pueda que la actriz se había ido de la casa que compartía con el delantero: “Hace cuatro días, la China Suárez abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado”, había afirmado la conductora al aire.

Las declaraciones alimentaron rápidamente las versiones de una separación entre la actriz y el futbolista. Sin embargo, la publicación de la China junto a Icardi pareció dejar en claro que la historia de amor sigue sumando capítulos.