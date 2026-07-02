Mientras Mauro Icardi está distanciado de la China Suárez y sin contrato, Wanda Nara aprovechó la situación para responsabilizar a la actriz del pésimo momento que atraviesa el padre de sus dos hijas menores.

“Ningún jugador que está sin club,o negociando, se va de joda a boliches a tomar alcohol. Que no me culpen a mí. Ni él ni su novia cuidan su carrera”, planteó Wanda en implícita alusión al escándalo con Ekaterina Ojeda, su flamante representada.

Más allá de sus réplicas a las abogadas de Icardi, Nara enfatizó en diálogo con Santiago Riva Roy: “Jamás se lo vio conmigo en una discoteca en medio de una negociación, se diferenció. Además, jamás lo dejé sin club”.

Wanda Nara contra China Suárez por Mauro Icardi.

“La China pautó con Mauro que se iba a Turquía si la banca a ella, a su mamá, a la pareja de su mamá, a las dos niñeras. Liberó a los papás de sus hijos de la cuota alimentaria a cambio de que le den los permisos para ir a Turquía”, acusó Wanda para DDM.

El presagio de Wanda sobre el final entre la China y Mauro

Como si fuera poco, Wanda subió la apuesta contra la China al presagiar un polémico final de la pareja.

Wanda Nara contra China Suárez por Mauro Icardi.

“Le pidió la casa de San Jorge, la pagó Mauro. El día que se separen y por no estar casados le reclame a Mauro la casa no nos sorprendamos”, vaticinó por la propiedad que habría costado casi 1 millón de dólares.

“Con la casa de Pilar, con la que cagó a Vicuña hizo lo mismo que con Mauro. Puso la casa a nombre de ella. A Vicuña le hizo igual”, cerró Wanda Nara lapidaria con la China Suárez y con pena por Mauro Icardi.