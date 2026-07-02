Eugenia “la China” Suárez volvió a dar que hablar en las redes sociales al compartir un llamativo video junto a Mauro Icardi, en medio de las versiones que hablaban de una fuerte crisis de pareja.

En las imágenes que publicó la actriz en sus historias de Instagram, se los ve protagonizando un divertido momento mientras imitan los rugidos de unos tigres. Icardi aparece afuera de un auto, mientras que la China permanece sentada en el interior del vehículo, acompañando el juego con gestos y risas.

Como detalle que no pasó inadvertido entre sus seguidores, la actriz arrobó al futbolista junto a un emoji de un león y un corazón rojo, un gesto que fue interpretado como una clara señal de que la relación sigue firme.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@sangrejaponesa)

Con este video, la pareja pareció desmentir los rumores de crisis que circularon en las últimas horas o, al menos, dejó en claro que el supuesto chispazo habría quedado atrás.

Las especulaciones habían tomado fuerza luego de que Yanina Latorre reveló en Sálvese Quien Pueda que la actriz se había ido de la casa que compartía con el delantero: “Hace cuatro días, la China Suárez abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado”, había afirmado la conductora al aire.

Las declaraciones alimentaron rápidamente las versiones de una separación entre la actriz y el futbolista. Sin embargo, la publicación de la China junto a Icardi pareció dejar en claro que la historia de amor sigue sumando capítulos.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@sangrejaponesa)

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LA CHINA SUÁREZ HABRÍA DEJADO A MAURO ICARDI: REVELARON LOS EXPLOSIVOS MOTIVOS DE LA SEPARACIÓN

Un nuevo escándalo sacude a Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi. En medio de los rumores sobre una fuerte crisis, Yanina Latorre sorprendió al asegurar en Sálvese Quien Pueda que la actriz tomó una drástica decisión: abandonó la casa que compartía con el futbolista y, por el momento, no tendría intenciones de regresar.

La conductora comenzó revelando un detalle que llamó su atención al ver a Icardi recorriendo un centro comercial de Nordelta únicamente con sus hijas: “Hoy subimos a las redes un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos. Van al acto escolar de las nenas, en bloque. No se dejan un minuto”, señaló.

Fue entonces cuando contó qué habría ocurrido puertas adentro de la pareja: “Hace cuatro días, la China Suárez abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado”, afirmó.

Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

Según detalló, la actriz ya estaría instalada en esa propiedad y llevando adelante su rutina junto a sus hijos: “Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro, almuerza en el house con sus hijos y el perro todos los días. Es muy simpática con los vecinos, sale a caminar y hace cuatro días que se fue”, agregó.

Yanina explicó que la pelea comenzó tras el escándalo por Ekaterina Ojeda, la señalada como tercerca en discordia en la pareja: “Tuvieron una muy, muy fuerte discusión. Venía todo mal desde lo de Tequila. La China le encontró unos mensajes hablando con una tercera persona de Eka”, aseguró.

Además, Icardi habría intentado conseguir el contacto de la joven a través de un intermediario: “El tema es que él le negaba todo. Era: ‘Bueno, la piba quiere cámara, quiere hablar’. Ella le encuentra mensajes de Mauro, como que Mauro habla con Nico y le diga: ‘Dale mi teléfono a Eka o que Eka me hable’. Esa persona se comunica con Eka y le da el teléfono”, detalló. Y cerró: “A partir de ahí la China agarra sus petates y se fue”.