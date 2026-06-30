A pocos días de convertirse en uno de los nombres más comentados del espectáculo por su encuentro con Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, Ekaterina Ojeda no deja de dar que hablar. La modelo atraviesa un explosivo presente profesional y parece decidida a aprovechar el inesperado salto a la fama.

Su nombre comenzó a circular con fuerza luego del escándalo que la involucró con el futbolista, en un episodio que habría generado un fuerte malestar en la actriz. Desde entonces, la joven no dejó de sumar seguidores, entrevistas y propuestas laborales.

Mientras el futuro futbolístico de Icardi continúa siendo una incógnita tras el final de su vínculo con el Galatasaray, Ekaterina disfruta de un gran momento. En sus redes sociales mostró parte de este presente con una publicación que llamó la atención de todos: “Recién empieza la semana: ¡tres contratos firmados!”, escribió junto a una imagen que celebraba sus nuevos proyectos.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@ekaojed.a) Por: Fabiana Lopez

Pero no se quedó ahí. Con entusiasmo, agregó: “Lo que se viene y lo que falta…”, dejando entrever que su carrera recién comienza. Además, uno de los movimientos que más revuelo generó fue su participación en una campaña promocional de una marca vinculada a Wanda Nara, quien además ya la incorporó entre las modelos que representa.

Foto: Captura de Instagram Stories (@ekaojed.a) Por: Fabiana Lopez

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EKATERINA OJEDA REVELÓ CÓMO REACCIONÓ LA CHINA SUÁREZ LUEGO DE QUE MAURO ICARDI LE PIDIERA VOLVER A VERLA: “ME EMPUJÓ”

El escándalo que involucra a Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez y Ekaterina Ojeda sigue sumando capítulos. Después de que trascendiera la versión de que el futbolista habría piropeado a la joven delante de su novia durante una salida nocturna, la señalada como tercera en discordia decidió contar su versión de los hechos.

En una nota que dio a LAM, Ekaterina relató cómo habría sido el momento en el que Icardi se acercó a ella y reveló cuál fue la reacción de la actriz cuando advirtió la situación.

Durante la entrevista, la joven explicó que todo ocurrió cuando Eugenia Suárez se ausentó unos minutos de la mesa: “En un momento, ella se va al baño y cuando se va, Mauro se levanta, viene a tomar el trago y me dice: ‘¿Te puedo saludar?’”, recordó.

Foto: Captura (América)

“Yo le digo que sí. Y él viene para acá y yo le digo ‘bueno, chau’, como que esquivo (su beso en la boca)”, señaló, dando a entender que el futbolista habría intentado acercarse más de la cuenta.

Acto seguido, Ekaterina contó que la actriz regresó y habría observado la situación: “Yo creo que ella habrá visto de lejos porque el boliche no es muy grande. Ahí llega ella y se acerca a nosotros como para armarse el trago y me empujó como de hombro, pero no más que eso. No me tiró de los pelos”, aseguró.

Mauro Icardi y La China Suárez aterrizan en Buenos Aires Por: Instagram

Durante la charla, también le consultaron por los supuestos elogios que el futbolista le habría dedicado durante la noche: “Me dijo: ‘Qué linda que sos, qué linda que estás’, una cosa así. La verdad no me acuerdo”, respondió.

Ekaterina: “Mauro me preguntó si íbamos a volver a coincidir o si quizás nos íbamos a volver a ver en ese lugar”.

Sobre el final de la nota, Ekaterina respondió una de las consultas más picantes de la noche: “Mauro me preguntó si íbamos a volver a coincidir o si quizás nos íbamos a volver a ver en ese lugar”, concluyó.