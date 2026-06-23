Wanda Nara volvió a encender la polémica mediática contra Mauro Icardi tras una serie de declaraciones en televisión que no solo reavivan el conflicto entre ambos, sino que además podrían tener impacto en su presente y futuro profesional en Turquía, donde el delantero juega en el Galatasaray.

En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, Wanda repasó su vínculo con el país donde vivió junto al futbolista y fue categórica al describir lo que, según ella, es la verdadera relación de Icardi con Turquía: “Si yo les muestro a todos ustedes los chats que tengo de Mauro... La única vez que Mauro se quiso separar de mí fue cuando yo le propuse el contrato a Turquía. Me dijo que estaba loca, que era un país de mie..., con gente de mie... Les inculcó a mis hijos que en Turquía la gente tenía olor“, lanzo. Y agregó: ”A él no le gusta Turquía. No le gusta el equipo, no le gusta la liga, no le gustan los turcos”, lanzó.

En ese sentido, recordó su propia experiencia en el país y marcó diferencias con su expareja: “Yo me enamoré de Turquía. Le compré camisetas del Galatasaray a mis hijos. Después, cuando Mauro firmó, todo el mundo empezó a decir que Wanda amaba Turquía, pero él nunca la quiso”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

“Si yo les muestro a todos ustedes los chats que tengo de Mauro... La única vez que Mauro se quiso separar de mí fue cuando yo le propuse el contrato a Turquía. Me dijo que estaba loca, que era un país de m..., con gente de m... Les inculcó a mis hijos que en Turquía la gente tenía olor”, detalló Wanda.

Las declaraciones rápidamente encendieron alertas en el entorno del futbolista, ya que podrían generar ruido puertas adentro del club y en su relación con los hinchas, especialmente en un momento donde se habla de renovaciones y continuidad.

La tensión entre ambos vuelve a escalar, esta vez con un nuevo frente abierto: la imagen pública del delantero en el país donde se desempeña profesionalmente, un terreno donde cada declaración cuenta y puede tener consecuencias más allá de la pantalla.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

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WANDA NARA ACUSÓ A MAURO ICARDI: “A MI HIJA LE PERFORARON 5 VECES LA OREJA SIN PREGUNTARME Y SE LE INFECTÓ”

Wanda Nara volvió a apuntar duramente contra Mauro Icardi y reveló un episodio que generó fuerte polémica dentro del conflicto familiar: la colocación de varios aritos en la oreja de una de sus hijas sin su autorización.

En diálogo con Sálvese Quien Pueda, la conductora fue categórica al describir la situación y aseguró que se enteró después de que ya se había realizado la intervención estética: “A mi hija le perforaron cinco veces la oreja sin preguntarme y se le infectó”, lanzó Wanda, visiblemente molesta por la situación.

Según explicó, la menor no solo tuvo complicaciones de salud, sino que además la situación le generó inconvenientes en su vida cotidiana: “Se le infecta mucho y no puede ingresar tampoco al colegio con cinco aritos. Nunca me lo preguntaron”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Wanda también dejó entrever que la decisión habría sido tomada por el padre de la niña: “Fue algo que decidió el papá y se lo hizo él mismo”, sostuvo, marcando su desacuerdo total con lo ocurrido.

En ese marco, la empresaria cuestionó la falta de consenso entre los adultos responsables y remarcó que este tipo de decisiones deberían ser acordadas previamente: “Hay cosas que como padres tenemos que consensuar”, señaló.

Por último, Wanda también hizo hincapié en los límites que intenta mantener en la crianza de sus hijos: “Yo tengo hijos adolescentes y no autorizo tatuajes ni piercings. Hay un montón de cosas que no autorizo”, cerró, tajante.