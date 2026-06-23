Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, confirmó este martes que no hubo acuerdo con Mauro Icardi tras la audiencia judicial que se extendió por casi dos horas. Al salir del tribunal, la letrada dialogó con el programa Lape Club Social y explicó las partes no lograron acercar posiciones.

“No podemos decir lo que pasó adentro porque es absolutamente confidencial. Lo único que sí les puedo decir es que no hubo acuerdo”, sostuvo Rosenfeld.

La letrada y remarcó su postura sobre la cuota alimentaria: “Yo soy pro pago de la cuota alimentaria. No puedo admitir que una persona solvente no pague la cuota alimentaria. Eso es una cosa que nació conmigo, seguirá conmigo y morirá conmigo”.

Ana Rossenfeld habló de la causa de Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas (Foto: captura de América).

Sobre el futuro del proceso, Rosenfeld explicó: “Estamos esperando que la justicia avance, dicte sentencia y que realmente sea un caso testigo. La cuota alimentaria es sagrada. No le encuentro sumas, restas, ni divisiones, ni respuestas no posibles”.

LA SITUACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS PARA MAURO ICARDI

Consultada sobre la restricción para salir del país que pesa sobre Mauro Icardi, Ana Rosenfeld aclaró: “Es una gran confusión. Nosotros pedimos la no salida del país, todavía no está resuelta”. Y cuando le preguntaron si puede volver entonces a Turquía, la abogada dijo: “No sabemos, se tiene que resolver. Esperemos que la justicia sea para Mauro Icardi lo mismo que es para cualquier ciudadano”.

La abogada hizo hincapié en la importancia de la cuota alimentaria y en la igualdad ante la ley: “¿Cuántos de ustedes no han podido salir del país? Se han visto en migraciones privados de la salida del país cuando no pagan la cuota alimentaria”.

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