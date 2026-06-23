Un nuevo capítulo explosivo sacudió la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi. La Justicia argentina le prohibió al delantero salir del país, luego de que la abogada de la mediática, Ana Rosenfeld, presentara un pedido formal para impedir su regreso a Turquía.

La medida, que se conoció este lunes, se basa en supuestas deudas millonarias que Icardi mantiene con sus hijas, Isabella y Francesca. El futbolista, que había viajado a la Argentina para pasar tiempo con las nenas, ahora quedó varado y no puede reincorporarse a su club en Turquía.

Foto: Instagram (@mauroicardi y @wanda_nara)

La información fue confirmada por Ángel de Brito, quien detalló que la Justicia hizo lugar al pedido de Rosenfeld y le impidió a Icardi abandonar el territorio nacional. El conflicto estalló tras un período de aparente calma entre la expareja, que se rompió con esta nueva disputa judicial.

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Desde el entorno de Wanda aseguran que la decisión busca garantizar los derechos de las hijas que tiene en común con el futbolista. Por su parte, Elba Marcovecchio, abogada de Icardi, ya solicitó una audiencia de urgencia para este lunes, donde se espera que ambas partes discutan los términos del impedimento.

Según contó Naiara Vecchio en sus redes sociales, Icardi reaccionó con fuerte descontento al enterarse de la prohibición. El delantero tenía previsto regresar a Turquía para sumarse a la pretemporada de su club y renovar su contrato, pero ahora deberá esperar la resolución judicial.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Jordan v Algeria - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 22, 2026 Jordan's Nizar Alrashdan celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY Por: REUTERS

El posteo de Naiara Vecchio sobre la audiencia de las abogadas de Mauro Icardi y Wanda Nara (Foto: Instagram @naiaravecchio)

“Primicia Causa Mauro Icardi y Wanda Nara: audiencia urgente mañana a las 11 am en Cámara pedida por Elba Marcovecchio para saldar deuda de alimentos”, escribió la ex Implacables. “Marcovecchio se verá cara a cara con Ana Rosenfeld tras el pedido de la defensa de Wanda ante el juez Hagopian de prohibición de salida del país de Icardi. La justicia evalúa tratar a Mauro como cualquier ciudadano que no paga alimentos desde hace más de un año y medio”, agregó.

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