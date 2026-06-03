Mauro Icardi ya tiene fecha confirmada para regresar a la Argentina y reencontrarse con sus hijas en medio de la disputa judicial que mantiene con Wanda Nara. El delantero del Galatasaray tiene previsto aterrizar en Buenos Aires el próximo 5 de junio por la mañana y quedarse en el país hasta el 29 de junio, según trascendió en las últimas horas.

El viaje de Icardi tiene un único objetivo: aprovechar las vacaciones de invierno para compartir varias semanas con las menores antes de volver a Europa y retomar sus compromisos profesionales, tal como contaron en Intrusos.

Foto: Instagram (@mauroicardi y @wanda_nara)

Durante la reciente audiencia judicial, las abogadas de Icardi remarcaron el esfuerzo que implica para el futbolista trasladarse especialmente desde el exterior para estar con sus hijas. Sin embargo, aunque ambas partes coinciden en la importancia de ese reencuentro, surgió un nuevo punto de conflicto.

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En el ciclo de América también revelaron que Icardi quiere que durante las tres semanas que estará en la Argentina, las nenas estén todo el tiempo con él y no vayan al colegio para poder disfrutarlas. La postura de Wanda Nara sería diferente: la conductora habría solicitado una caución económica en caso de que las menores falten a clases durante ese período.

“Mauro quiere que durante estas tres semanas larguitas que va a estar en la Argentina las nenas estén todo el tiempo con él y que no vayan al colegio para disfrutarlas”, contó Paula Varela, que también reveló la estrategia legal de Wanda para evitarlo.

Foto: Instagram (@wanda_nara y @mauroicardi)

La idea de la mediática sería establecer una especie de garantía o multa que debería afrontar Icardi si decide que las chicas no asistan al colegio para pasar más tiempo con él. Este pedido llega después de la última visita del futbolista al país, cuando también generó polémica porque las menores no fueron a clases durante su estadía.

Desde el entorno de Icardi consideran que la exigencia de Wanda es excesiva, teniendo en cuenta que el delantero viaja especialmente desde Turquía para compartir tiempo con sus hijas. Mientras tanto, las negociaciones continúan y todo indica que los próximos días serán clave para definir cómo será el cronograma de convivencia durante las vacaciones de invierno.

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