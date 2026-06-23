Wanda Nara quedó en el centro de la polémica este martes, cuando Mauro Icardi la denunció por negligencia en la Justicia a raíz de la rotura de ligamentos de la rodilla izquierda de una de sus hijas, por lo que tuvo que salir a aclarar el asunto.

“Me enteré por la tele hoy a la mañana”, se manifestó sorprendida la figura de Telefe en diálogo con Guido Záffora.

Acto seguido, Wanda remató en su mensaje para DDM: “Se lesionó ahora se ve...”.

La foto de la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi con su rodilla lesionada.

Todo surgió a raíz del relato sobre la lesión de la niña que hizo Lara Piro, abogada del futbolista: “Tenía los ligamentos rotos, la madre no se dio cuenta y pretendía que le pagara una multa por no llevarla a equitación”.

Es por esas declaraciones que Wanda asegura haberse enterado por los medios del padecimiento de su hija.

Qué dijo Elba Marcovecchio, la otra abogada de Icardi

Además Ana Rosenfeld, letrada y amiga de la empresaria, se escandalizó en DDM: “Eso es un tema horrible que nos estamos enteramos anoche (sic). Hoy se enteró Wanda a través de Lara Piro en la televisión”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

A tono con la contradicción de Rosenfeld, también Elba Marcovecchio se refirió al asunto con un dato clave: “Es una lesión de vieja data, no es actual”.

Al final, Marcovecchio fue elocuente: “La madre dice que había una lesión, que había indicado un tratamiento de kinesiología. Pero, por otra parte, los estudios médicos que le hizo Mauro fueron transmitidos por el Ministerio Público Tutelar y así está en el informe”.

Por eso es que Ana Rosenfeld no supo responder si es que esta situación había sido notificada en el chat que Mauro Icardi comparte con Wanda Nara y con la Licenciada Fernanda Matera...