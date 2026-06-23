Wanda Nara volvió a apuntar duramente contra Mauro Icardi y reveló un episodio que generó fuerte polémica dentro del conflicto familiar: la colocación de varios aritos en la oreja de una de sus hijas sin su autorización.

En diálogo con Sálvese Quien Pueda, la conductora fue categórica al describir la situación y aseguró que se enteró después de que ya se había realizado la intervención estética: “A mi hija le perforaron cinco veces la oreja sin preguntarme y se le infectó”, lanzó Wanda, visiblemente molesta por la situación.

Según explicó, la menor no solo tuvo complicaciones de salud, sino que además la situación le generó inconvenientes en su vida cotidiana: “Se le infecta mucho y no puede ingresar tampoco al colegio con cinco aritos. Nunca me lo preguntaron”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Wanda también dejó entrever que la decisión habría sido tomada por el padre de la niña: “Fue algo que decidió el papá y se lo hizo él mismo”, sostuvo, marcando su desacuerdo total con lo ocurrido.

En ese marco, la empresaria cuestionó la falta de consenso entre los adultos responsables y remarcó que este tipo de decisiones deberían ser acordadas previamente: “Hay cosas que como padres tenemos que consensuar”, señaló.

Por último, Wanda también hizo hincapié en los límites que intenta mantener en la crianza de sus hijos: “Yo tengo hijos adolescentes y no autorizo tatuajes ni piercings. Hay un montón de cosas que no autorizo”, cerró, tajante.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

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WANDA NARA DEFENDIÓ LA ATENCIÓN MÉDICA DE SUS HIJAS Y ESTALLÓ CONTRA ICARDI: “DEBE MÁS DE 20 MESES DE CUOTA”

Wanda Nara rompió el silencio luego de que trascendiera que Mauro Icardi habría iniciado una presentación judicial acusándola de presunta negligencia por la atención médica de una de sus hijas. Lejos de quedarse callada, la conductora respondió con firmeza y terminó lanzando una contundente acusación contra su exmarido.

En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, Wanda negó haber descuidado la salud de su nena y aseguró que la menor sigue desde hace meses un tratamiento por una lesión meniscal que siempre estuvo supervisado por profesionales: “Yo lo único que le pedí al juez es que me asegure que el tratamiento médico de mi hija, que significa tres días de kinesiología, que viene haciendo hace cuatro o cinco meses en este país, se respetara”, explicó.

Además, sostuvo que Mauro estaba perfectamente informado sobre el cuadro de salud de la niña y que recibía actualizaciones permanentes a través de un chat grupal: “Mauro estaba al tanto de esta lesión meniscal. Teníamos un grupo donde yo informaba y mandaba fotos de mis hijas. Nunca en cinco meses se interesó en pedir una radiografía, una ecografía o una resonancia magnética”, disparó.

Wanda Nara lista para el Mundial 2026 (Foto: Instagram/@wanda_nara).

La empresaria también reveló que fue la médica de su nena quien manifestó preocupación por la continuidad del tratamiento y que incluso pidió en reiteradas oportunidades que el futbolista se comunicara con los especialistas: “No solo no la llevó, sino que los médicos la siguen esperando. Nunca canceló los turnos. Yo pagué por adelantado un montón de dinero para que ella tenga un tratamiento. No se interesó por nada”, aseguró.

Sin embargo, el momento más explosivo de la entrevista llegó cuando el tema derivó hacia la cuota alimentaria. Allí, Wanda apuntó directamente contra Icardi y cuestionó los privilegios que, según ella, recibe por ser una figura pública: “Mauro debe, yo te diría que más de 20 meses de alimentos y se muestra una vida súper lujosa. No es una persona que no tenga dinero”, lanzó sin vueltas.

Mauro Icardi en el Galatasaray (Foto: redes sociales).

Y redobló la apuesta: “‘La madre tiene’ porque me rompo el alma trabajando y siempre trabajé. Nunca les va a faltar nada a mis hijos, pero es el derecho de él como padre”.

Wanda Nara: “Mauro debe, yo te diría que más de 20 meses de alimentos y se muestra una vida súper lujosa. No es una persona que no tenga dinero”.

Finalmente, Wanda planteó que el delantero debería recibir el mismo trato judicial que cualquier otra persona que incumple con sus obligaciones alimentarias: “Está bueno que se aplique la misma vara para todos. He visto gente que por deber un mes y medio de cuota alimentaria no podía salir del país. Las únicas perjudicadas acá son mis hijas”, cerró, visiblemente furiosa.