Ekaterina Ojeda volvió a tener un nuevo cruce con Mauro Icardi y la China Suárez. Según reveló Paula Varela en Intrusos, la joven asistió otra vez al boliche Tequila, donde coincidió con la pareja, pero esta vez no le permitieron ingresar al exclusivo sector VIP.

De acuerdo con la periodista, la decisión habría sido tomada por el personal de seguridad con el objetivo de evitar cualquier tipo de incidente o escándalo dentro del lugar.

“A Ekaterina no la dejaron entrar al VIP de Tequila. Estaba la mesa de Mauro con la China nuevamente en el VIP y no la dejaron. No solo eso, sino que además reforzaron la seguridad en el VIP para que nadie se meta”, aseguró Varela al aire.

Video: Intrusos / América TV

China Suárez y Mauro Icardi en la noche del escándalo. Foto: Instagram (@mauroicardi)

La furia de la China Suárez con Ekaterina Ojeda

Tras la información, el panel comenzó a debatir los motivos de la medida. Mientras Natalie Weber fue muy crítica con la actitud de Ekaterina, Rodrigo Lussich planteó una hipótesis que rápidamente generó repercusión.

“Si yo soy la China Suárez, estoy con Mauro, reservo una mesa en el VIP y voy a pedir: ‘Por favor que esta chica no se me cruce’”, comentó el conductor, dejando en claro que se trataba de una interpretación personal y no de un dato confirmado.

Ekaterina Ojeda en Intrusos (Foto: captura de América).

El malestar de Tequila tras la exposición mediática

Paula Varela también explicó que el boliche no habría quedado conforme con la exposición mediática generada en los últimos días.

Según contó, las declaraciones de Ekaterina en distintos programas, donde aseguró ser habitué e incluso relacionarse con el lugar como una especie de RR.PP., habrían incomodado a los responsables del reconocido boliche.