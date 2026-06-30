El escenario de Teatro Área 623 (Pasco 623, CABA) se transformó en un reino de fantasía con el estreno de En mis versos, siempre joven, una comedia que mezcla humor, magia y romance.

La obra, con dramaturgia de Guadalupe Alonso y Luna Zaballa y dirección de Silvana Amaro, se presenta todos los domingos a las 20:00 horas, con entradas disponibles a través de Alternativa Teatral.

La historia transcurre en la corte de la Duquesa de Árdenas, donde el placer y la fiesta son moneda corriente.

En mis versos, siempre joven

Sin embargo, un destierro inesperado sacude la rutina y lleva a nobles y cortesanos a internarse en un bosque repleto de criaturas extrañas y seres mágicos.

En ese entorno, hechizos y deseos ocultos salen a la luz, desatando amores y vínculos que desafían toda lógica.

Un relato que cruza la comedia romántica y la fantasía

La puesta en escena apuesta por una estética inspirada en los cuentos clásicos y la comedia romántica, con un relato ágil y poético.

La magia funciona como un espejo de los deseos más profundos de los personajes, invitando al público a reflexionar sobre la juventud, las pasiones y la búsqueda del amor.

El elenco está integrado por Lula Andrada, Camila Gier, Darshan Gonzalez, Rocío López Acuña, Matías Panaro, Nina Morriconi, Lautaro Stork, Santiago Condomí y Violeta Pedregal.

El equipo creativo se completa con vestuario de Carolina Tisera, escenografía de Jimena Groppo, música original de Tom CL y asistencia de dirección de Guadalupe Alonso.

Ficha técnica y detalles de la función

Dramaturgia: Guadalupe Alonso y Luna Zaballa

Dirección: Silvana Amaro

Elenco: Lula Andrada, Camila Gier, Darshan Gonzalez, Rocío López Acuña, Matías Panaro, Nina Morriconi, Lautaro Stork, Santiago Condomí, Violeta Pedregal

Vestuario: Carolina Tisera

Escenografía: Jimena Groppo

Música original: Tom CL

Diseño gráfico: Darshan Gonzalez

Asistencia de dirección: Guadalupe Alonso

Prensa: Kevin Melgar

Las funciones de “En mis versos, siempre joven” se realizan todos los domingos a las 20:00 en Teatro Área 623. La propuesta invita a sumergirse en un mundo donde el deseo desafía las reglas del tiempo y la magia transforma la realidad.