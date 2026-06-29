Carlos Portaluppi y Franco Masini protagonizan “Dribbling”, escrita y dirigida por Ignasi Vidal, que se estrenará el próximo 26 de agosto de 2026 en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza, en la Ciudad de Buenos Aires.

De qué trata “Dribbling”

La historia gira en torno a Javi Almeida, una de las mayores estrellas del fútbol europeo, cuya carrera cambia por completo tras ser denunciado por violación.

A partir de ese momento comienza una batalla donde el poder, los intereses económicos, la exposición mediática y la construcción de la verdad se convierten en protagonistas de un juego mucho más peligroso que cualquier partido disputado dentro de una cancha.

Con un relato intenso y contemporáneo, la obra plantea un interrogante que atraviesa a la sociedad actual:

¿Qué ocurre cuando la opinión pública dicta sentencia antes que la Justicia?

Cuándo y dónde se estrena “Dribbling”

La obra debutará el 26 de agosto de 2026 en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, Ciudad de Buenos Aires).

Las funciones serán todos los miércoles a las 20:15 horas.

Entradas para “Dribbling”

Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 26 de junio a través de Plateanet y también podrán adquirirse en la boletería del teatro.