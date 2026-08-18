La Joaqui llega al C Art Media el 30 de octubre para presentar en vivo “ELECTRA”, su nuevo álbum y una de las etapas más ambiciosas de su carrera. En una noche que promete trasladar al escenario el universo visual, sonoro y conceptual de su nuevo proyecto, la artista se prepara para reencontrarse con su público en Buenos Aires.

Con 11 canciones, “ELECTRA” abre una nueva dimensión dentro del universo de La Joaqui, donde conviven RKT, cumbia, neo-perreo, corrido tumbado y diferentes influencias electrónicas, atravesados por una estética oscura, sensual, industrial y profundamente conectada con la cultura digital.

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El álbum cuenta con colaboraciones de Six Sex, Ángela Torres, Callejero Fino, Gabito Ballesteros, Loyaltty y Doble P, y propone un recorrido que va desde la pista y el exceso hasta momentos de mayor vulnerabilidad e introspección. Cada canción forma parte de una narrativa que expande la identidad de La Joaqui y lleva su propuesta artística hacia un territorio más experimental, visual y provocador.

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“ELECTRA” también representa una evolución en la manera de construir su universo. Los videoclips, teasers y piezas audiovisuales que acompañaron los distintos lanzamientos fueron construyendo una estética marcada por la teatralidad, el simbolismo, la performance y una mirada contemporánea sobre la noche, el deseo y la transformación.

“No hablo solo de sexo y fiesta, eso parece… pero en realidad hablo de una profundidad mayor. Una profundidad que el no herido desconoce, la catarsis, lo que hacemos con lo que nos queda, esa procesión por dentro que no hablamos con nadie”, expresó La Joaqui durante la preescucha de “ELECTRA” en Casa Spotify.

El 30 de octubre en el C Art Media, hay una oportunidad para vivir en vivo esta nueva etapa de La Joaqui, una artista que continúa expandiendo los límites de la música urbana argentina y construyendo un lenguaje propio donde la música, la imagen y la actitud son parte de un mismo universo.

“ELECTRA” — 11 CANCIONES

01. TURR0LOGÍA

02. KAMIKAZE ft. Doble P

03. JAMÓN

04. KANAM

05. PALETA ft. Six Sex

06. TOKAME ft. Loyaltty

07. STRIPPER

08. TL

09. MIRAME ft. Callejero Fino

10. FINGÍA ft. Ángela Torres

11. NADA PERSONAL ft. Gabito Ballesteros