Lo que comenzó como un proyecto de streaming y rápidamente se convirtió en uno de los fenómenos virales del año ahora desembarca en los escenarios. Pache y Plumis anunciaron el primer espectáculo en vivo de Ta Bueno Che, que se presentará el próximo 8 de noviembre, a las 16, en el Teatro Coliseo.

El show marcará el primer encuentro presencial entre los creadores del exitoso ciclo y la comunidad que impulsó su crecimiento desde los primeros días, con una propuesta especialmente diseñada para el teatro.

Cuándo es el show de Pache y Plumis y dónde comprar las entradas

La función se realizará el 8 de noviembre en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

Las entradas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse a través de Ticketek, con el beneficio de 6 cuotas sin interés para quienes paguen con tarjetas de crédito y débito Santander.

Del streaming a uno de los fenómenos digitales más grandes del año

En apenas cuatro meses, Ta Bueno Che logró superar el millón de seguidores, acumuló millones de reproducciones en redes sociales y construyó una de las comunidades digitales de mayor crecimiento del momento.

Su propuesta, basada en el humor espontáneo, la improvisación y la participación constante del público, convirtió al proyecto en uno de los contenidos más virales y comentados de las plataformas.

Video: prensa

Un espectáculo pensado exclusivamente para el teatro

Lejos de replicar un streaming sobre un escenario, Pache y Plumis preparan una experiencia completamente nueva para el público.

El espectáculo conservará el espíritu que caracteriza a Ta Bueno Che, con improvisación, interacción en vivo, invitados especiales, sorpresas y momentos únicos que solo podrán vivirse en el Teatro Coliseo.

Un nuevo paso para un fenómeno que no deja de crecer

Con un crecimiento poco habitual para un proyecto independiente, Ta Bueno Che trascendió las redes sociales para convertirse en un verdadero fenómeno cultural que reúne a personas de todas las edades alrededor de un humor absurdo, fresco y espontáneo.

El debut teatral de Pache y Plumis marcará el inicio de una nueva etapa para un universo que sigue expandiéndose y que ahora buscará trasladar la conexión que construyó en el streaming a una experiencia compartida con su comunidad, cara a cara.