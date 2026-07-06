Los posteos de Yanina Latorre sobre el supuesto affaire entre la China Suárez y Franco Deambrosi, luego de que el propio piloto de automovilismo admitiera que “pasó algo”, dejaron entrever que el episodio habría ocurrido mientras la actriz mantenía una relación con Mauro Icardi.

Este lunes, en Intrusos, profundizaron sobre el tema y revelaron cuándo y cómo se habrían conocido la actriz y el corredor. “No da la fecha porque quiere seguir especulando con el misterio y que sigamos hablando de él”, cuestionó Camilo García, en referencia a las enigmáticas declaraciones que Deambrosi le brindó a Paula Varela.

A continuación, Rodrigo Lussich aportó un dato clave para reconstruir la cronología del supuesto romance. “A mitad de 2024, la China grabó la segunda temporada de En el Barro, y coincidiría con esa fecha”, señaló el conductor, alimentando las versiones de que el acercamiento entre ambos se habría producido durante ese período.

La China Suárez en la serie En el barro.

Natalie Weber intervino rápidamente para aportar un dato que modificó la cronología de los hechos. “Entonces no se pisa con Mauro, porque vienen desde noviembre de 2024, cuando vino a recuperarse de la rotura de ligamentos cruzados”, explicó la panelista.

Sin embargo, en Intrusos remarcaron que el rodaje de la segunda temporada de En el Barro, la ficción de Underground en la que participó la China Suárez, se llevó a cabo entre el 2 de julio y el 14 de septiembre de 2024. En ese período, Mauro Icardi aún estaba en pareja con Wanda Nara, por lo que las fechas alimentan las especulaciones sobre el momento en que la actriz y Franco Deambrosi se habrían conocido..

“¿¡Él es actor!?”, preguntó con sorpresa Marcela Tauro, desconcertada por la presencia de Franco Deambrosi en la producción. Marcela Baños aclaró cómo se dio su participación en la ficción. Según explicó, para las escenas relacionadas con el automovilismo, la producción convocó a pilotos de carrera reales, ya que el personaje interpretado por Victorio D’Alessandro era un corredor de Turismo Carretera que sería secuestrado dentro de la trama.

“Ahí se conocen Franco y la China”, reveló Baños, aportando un dato clave sobre el origen del vínculo entre Franco Deambrosi y la China Suárez, en medio de la polémica desatada por el supuesto affaire.

Qué pasó con Franco Colapinto y la curiosa aclaración de Deambrosi

Por otra parte, el coqueteo de la China con Franco Colapinto en Madrid fue en noviembre también de 2024.

La China Suárez es Nicole en En el Barro. (Foto: @sangrejaponesa y @barroserie)

Como en X el finde se semana circularon fotos de Deambrosi junto a otro muchacho, el piloto señaló: “Aclaro que no soy gay. Les conviene aclarar eso, pero no”.