Desde la intimidad de su casa, y al salir de bañarse, Dalila grabó un video que luego compartió en su perfil de Instagram. En las imágenes se la podía escuchar notablemente angustiada, defendiendo a su hijo Matías Gómez de unos comentarios negativos que leyó en redes y también habló de su estado de salud.

Todo comenzó cuando la cantante compartió una foto de Diego en sus redes sociales junto a un mensaje que decía: “La nueva voz de la cumbia”. Si bien recibió cientos de mensajes de apoyo, hubo dos comentarios que desencadenaron su malestar.

Una usuaria escribió que Matías “sin la madre no es nadie” y que, siendo fan de primera fila de Dalila, había dejado de ir a verla. Otra sumó que el hijo de la artista “canta para el orto”. Inmediatamente, Dalila salió a contestar entre lágrimas.

La publicación que causó el malestar de Dalila (Foto: Instagram @dalilaoficial.ok)

EL VIDEO DE DALILA QUE GENERÓ PREOCUPACIÓN

A horas de hacer esta publicación, Dalila regresó a sus redes sociales con un video donde se la escuchó notablemente angustiada y con ojos visiblemente llorosos. Explicó que no tiene el hábito de estar con el teléfono ni de hacer transmisiones en vivo, pero que esta vez sintió la necesidad de “dar la cara”. “Quería que sepan lo mal que me siento”, empezó diciendo.

A su vez, mencionó los comentarios negativos hacia su hijo. “Anímicamente, me siento bastante para el culo”, afirmó la artista que aseguró que comprende la libertad de cada persona para elegir lo que le gusta o no, pero trazó una distinción: “No tenés derecho a juzgar. Y menos a una madre”.

Dalila se mostró muy angustiada en redes (Video: Instagram @dalilaoficial.ok)

Además, reveló que los comentarios la golpearon en un momento personal difícil. “Al margen de no estar pasándola yo en lo personal, no lo estoy pasando muy bien por un temita de salud”, reveló. Por otro lado, pidió disculpas si en algún momento faltó el respeto a alguien, aunque dejó en claro que su reacción tiene un límite bien definido: “Los hijos son sagrados”.

Sobre el final del video, Dalila dejó en claro que su vínculo con Matías va más allá de lo materno. Y es que su hijo también trabaja en el armado de su carrera. De todas maneras, reconoció que su hijo todavía tiene camino por delante: “Sé que a mi hijo le falta un montón para crecer”, dijo.