La Asociación de Cronistas del Espectáculo de Argentina (ACE) dio a conocer este miércoles las nominaciones a los Premios ACE 2026, uno de los reconocimientos más importantes del teatro argentino. Los galardones distinguen a los principales protagonistas de la actividad teatral durante la temporada 2025/2026.

La ceremonia de entrega de los Premios ACE se realizará el próximo lunes 19 de octubre en el Teatro El Nacional, histórico escenario de la calle Corrientes, y contará con transmisión de la TV Pública.

En total, los Premios ACE contemplan 31 rubros, que incluyen actuaciones, dirección, autoría, musicales, comedia, teatro alternativo, espectáculos infantiles y distintas áreas técnicas de las producciones.

Premios ACE 2026: los espectáculos con más nominaciones

Entre las obras y musicales que concentran mayor cantidad de candidaturas se encuentran:

Company: 11 nominaciones.

Billy Elliot: 10 nominaciones.

Hairspray: 9 nominaciones.

Invasiones I: 9 nominaciones.

Charlie y la fábrica de chocolate: 8 nominaciones.

La obra: 8 nominaciones.

Berlín, Berlín: 8 nominaciones.

La niña sobre un altar: 7 nominaciones.

Misery: 6 nominaciones.

Además, durante la ceremonia se entregará el tradicional ACE de Oro, máxima distinción de la noche.

La edición 2026 también tendrá reconocimientos especiales para tres figuras de extensa trayectoria: el escenógrafo Jorge Ferrari y las actrices Moria Casán y Soledad Silveyra.

Todos los nominados a los Premios ACE 2026

Autoría

Mariano Pensotti y Grupo Marea — La obra .

Mariano Pensotti y Grupo Marea — Una sombra voraz .

Marina Carr — La niña sobre un altar .

Mauricio Kartun — Baco polaco .

Ricardo Hornos — Invasiones I .

Gustavo Garzón — Un hombre solo es demasiado para un hombre solo.

Drama y/o comedia dramática

La niña sobre un altar .

Misery .

La obra .

Baco polaco .

Las hijas .

Manifestum.

Actriz protagónica en drama y/o comedia dramática

Analía Couceyro — La niña sobre un altar .

Julia Calvo — Misery .

Julieta Díaz — Las hijas .

Pilar Gamboa — Las hijas .

Marilú Marini — Manifestum .

Susana Pampín — La obra .

Alejandra Flechner — La obra.

Actor protagónico en drama y/o comedia dramática

Paulo Brunetti — La niña sobre un altar .

Juan Gil Navarro — Misery .

Aníbal Gulluni — Baco polaco .

Horacio Acosta — La obra .

Diego Velázquez — La obra .

Carlos Portaluppi — Maldita felicidad.

Dirección de drama y/o comedia dramática

Oscar Barney Finn — La niña sobre un altar .

Jorge Suárez — Los pilares de la sociedad .

Manuel González Gil — Misery .

Mariano Pensotti — La obra .

Adrián Suar — Las hijas .

Mauricio Kartun — Baco polaco.

Comedia

Sottovoce .

Berlín Berlín .

El estado de la unión .

El chat de mamis .

Tirria .

Casual.

Actriz en comedia

Lorena Vega — Sottovoce .

Eleonora Wexler — El estado de la unión .

Fernanda Metilli — Berlín Berlín .

Karina Hernández — El chat de mamis .

Andrea Politti — Tirria.

Actor en comedia

Fernán Mirás — Sottovoce .

Gonzalo Heredia — El estado de la unión .

Pablo Rago — Berlín Berlín .

Diego Capusotto — Tirria .

Rafael Spregelburd — Tirria .

Diego Gentile — Casual.

Dirección de comedia

Corina Fiorillo — Berlín Berlín .

Marcelo Caballero — El chat de mamis .

Marcos Carnevale — Desde el jardín .

Mariano Pensotti — Sottovoce .

Andrea Garrote — El estado de la unión .

Carlos Branca — Tirria.

Actriz o actor de reparto en drama y/o comedia

Mara Bestelli — Los pilares de la sociedad .

Lucía Adúriz Bravo — Berlín Berlín .

Juan Pablo Geretto — Berlín Berlín .

Mercedes Fraile — La niña sobre un altar .

Daniel Miglioranza — Desde el jardín .

Maxi de la Cruz — Berlín Berlín.

Actuación en obra para un solo personaje

Jorgelina Aruzzi — El ser querido .

Luciano Cáceres — Paraíso .

Paulo Brunetti — Vanya .

Leonardo Sbaraglia — Los días perfectos .

Arturo Puig — Buenas palabras.

Musical

Hairspray .

Company .

Billy Elliot .

Charlie y la fábrica de chocolate .

Invasiones I .

Casi normales inmersivo.

Music Hall/Café concert

Astor, Piazzolla eterno .

Ellas son tango .

Juan, estoy en la puerta, bajá! .

The Opera Locos .

Boîte.

Dirección general de musical/Music Hall/Café concert

Fernando Dente — Company .

Fernando Dente — Hairspray .

Rubén Szuchmacher — Billy Elliot .

Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero — Charlie y la fábrica de chocolate .

Mariano Demaría — Annie .

Sebastián Irigo — El mago de Oz .

Ricardo Hornos — Invasiones I.

Dirección musical

Gaby Goldman — Billy Elliot .

Damián Mahler — Company .

Damián Malher — El mago de Oz .

Javier López del Carril — Invasiones I .

Néstor Tedesco — Anastasia .

Humberto Ridolfi — Ellas son tango.

Actuación femenina en musical

Alejandra Radano — Company .

Alejandra Radano — Hairspray .

Alejandra Perlusky — Billy Elliot .

Elena Roger — Invasiones I .

Vanesa Butera — Company .

Julieta Nair Calvo — Annie .

Melania Lenoir — Casi normales inmersivo.

Actuación masculina en musical

Fernando Dente — Company .

Agustín “Rada” Aristarán — Charlie y la fábrica de chocolate .

Campi — Papá por siempre .

Sacha Bercovich — Billy Elliot .

Roberto Peloni — Casi normales inmersivo .

Carlos Casella — Boîte .

Francisco Pesqueira — Juan, estoy en la puerta, bajá.

Espectáculo de humor

Llegamos tarde — Ariel Tarico y David Rotemberg.

Salud, Moldavsky y amor .

Experiencia Dalia Gutman (No me calmo nada).

Obras en teatro alternativo

Como Bestias .

Nido de lagarto .

Bernarda, la de la casa .

Las Adoro .

La muerte de un viajante .

Hotel Monday.

Dirección en teatro alternativo

Marcelo Moncarz — Como bestias .

Franco Verdoia — Nido de lagarto .

Daniel Marcove — La muerte de un viajante .

Oscar Barney Finn — Vanya .

Eleonora Valdez — Bernarda, la de la casa .

Florent Bergal — Hotel Monday.

Actuación femenina en teatro alternativo

Ingrid Pelicori — La muerte de un viajante .

Silvina Sabater — Nido de lagarto .

Yamila Ulanovsky — Como bestias .

Lucía Adúriz Bravo — Las Adoro .

Ana María Bovo — Ruth .

Noemí Frenkel — Matria .

Julia Muzio — Bernarda, la de la casa.

Actuación masculina en teatro alternativo

Gustavo Garzón — Un hombre solo es demasiado para un hombre solo .

Horacio Acosta — Nido de lagarto .

Mariano Saborido — Las Adoro .

Diego Velázquez — Una sombra voraz .

Alejandro Awada — La muerte de un viajante.

Infantil

El mago de Oz .

La flauta mágica .

El superamigo imaginario .

Ojo de pez .

El salpicón .

Migue y Lucy, una historia de rock .

Remigio Verdiales, un carpincho.

Revelación

Damián Betular — Hairspray .

Belén Bilbao — Hairspray .

Minerva Casero — Anastasia .

Joaquín Mondino Formichelli, Mateo Tognolotti y Fran Molozag — Billy Elliot .

Valentín Born Pinto — El alma de la noche.

Música original

Shino Ohnaga — La niña sobre un altar .

Martín Bianchedi — Misery .

Diego Vainer — La obra .

Damián Kompel — Desde el jardín.

Escenografía

José Ponce Aragón — Charlie y la fábrica de chocolate .

Gonzalo Córdoba Estévez — Invasiones I .

Gonzálo Córdoba Estévez — Company .

Gonzalo Córdoba Estévez — Berlín Berlín .

Cecilia Zuvialde — Nido de lagarto .

Mariana Tirantte — La obra.

Iluminación

Matías Sendón — Invasiones I .

Anteo Del Mastro y Sebastián Viola — Charlie y la fábrica de chocolate .

Gonzalo Córdova — Billy Elliot .

David Seldes — Company .

Mariano Demaría y Santiago Cámara — Astor, Piazzolla eterno .

Matías Sendón — Misery.

Vestuario

Stella Maris Müller — Anastasia .

Gustavo Alderete — Hairspray .

Graciela Galán — Invasiones I .

Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo — Charlie y la fábrica de chocolate .

Sofía Di Nunzio — Billy Elliot .

Sofía Di Nunzio — El mago de Oz.

Coreografía

Vanesa García Millán — Company .

Vanesa García Millán — Hairspray .

Analía González — Charlie y la fábrica de chocolate .

Analía González — Annie .

Alejandro Ibarra — Anastasia .

Leandro Gómez — Ellas son tango.

Sonido

Gastón Brisky — Hairspray .

Gastón Brisky — Company .

Gastón Brisky — Billy Elliot .

Eugenio Mellano Lanfranco — Annie .

Emilio Nicoli — Ellas son tango .

Gastón Briski y Alejandro Zambrano — Anastasia.

Producción

Diego Romay y Omar Romay — Billy Elliot .

Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg — Charlie y la fábrica de chocolate .

Club Media y Olga — Hairspray .

CTBA, Club Media, Carlos Mentasti y Alephmedia — Invasiones I .

The Stage Company — El curioso incidente del perro a medianoche .

Club Media — Company.

La entrega de los Premios ACE 2026 será el lunes 19 de octubre en el Teatro El Nacional, donde se conocerán los ganadores de las distintas categorías y, al cierre de la ceremonia, se entregará el esperado ACE de Oro.