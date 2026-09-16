Julieta Prandi atraviesa días movilizantes. Apenas un día después de dar el “sí” con Emanuel Ortega en el Registro Civil de San Isidro, la modelo recibió una noticia que esperaba desde hacía tiempo: la Justicia confirmó la condena contra su exmarido, Claudio Contardi, por abusos sexuales reiterados y agravados.

El Tribunal de Casación Penal bonaerense ratificó la sentencia dictada en agosto de 2025, aunque redujo la pena original de 19 años a 18 años y 6 meses de prisión. Además, rechazó la mayoría de los planteos realizados por la defensa del empresario.

En diálogo con Intrusos, Prandi habló de la resolución judicial y no ocultó su emoción por lo ocurrido en medio de uno de los momentos más importantes de su vida: “Quiero decir una cosa más, estoy feliz doble porque se confirmó la sentencia. Así que chicos, para mí, es un día de felicidad absoluta y quiero disfrutar de este momento”, expresó la conductora.

Foto: Captura (América)

La causa contra Contardi se inició a partir de la denuncia de Julieta por hechos ocurridos durante su relación. El empresario había sido condenado en agosto de 2025 y la resolución conocida este miércoles confirmó la sentencia, con una reducción de seis meses en la pena.

La noticia llegó en un momento particularmente especial para Julieta Prandi: este martes se casó por civil con Emanuel Ortega, su pareja desde hace seis años. La ceremonia fue íntima, en el Registro Civil de San Isidro, y la pareja había mantenido los detalles de la celebración en reserva hasta poco antes del gran día.

Así, en medio de la felicidad por su casamiento, Julieta recibió la confirmación judicial de una resolución que esperaba desde hacía tiempo y decidió compartir públicamente su alivio y emoción.

Claudio Contardi en prisión (Foto: captura América)

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“UN MOMENTO DE FELICIDAD PLENA”: LA EMOCIÓN DE JULIETA PRANDI Y EMANUEL ORTEGA TRAS DAR EL “SÍ”

Julieta Prandi y Emanuel Ortega atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas. Después de dar el “sí”, los flamantes marido y mujer hablaron en un móvil con Primicias Ya y compartieron detalles de la intimidad de su historia de amor y de la romántica propuesta de matrimonio.

“Es un momento para mí de felicidad plena y soñado. Es un momento muy esperado”, expresó Julieta, visiblemente emocionada, al hablar de esta nueva etapa junto al cantante.

Consultados sobre cómo surgió la decisión de casarse, la pareja reconoció que no fue algo que estuviera planeado durante mucho tiempo: “Fue un poco repentino, como debería ser la vida”, explicó Emanuel. Y agregó: “Cuando uno planifica mucho, tal ve,z no vale o no es lo mismo. Fue algo medio repentino”.

Foto: Captura (América)

Pero hubo algo que sí tuvo una cuota de planificación: la propuesta de matrimonio. Ante la pregunta sobre si Ortega había hecho el clásico pedido con anillo y de rodillas, Prandi fue contundente: “Yo soy muy antigüita en eso. Soy muy antigüita y él sabía cómo tenía que ser”, contó.

Julieta Prandi: “Es un momento para mí de felicidad plena y soñado. Es un momento muy esperado”.

Y Emanuel cumplió con sus expectativas: “No le faltó nada, hasta hubo música, con eso te digo todo”, reveló la Prandi, entre risas. Y cerró, muy conmovida por esta nueva etapa de su vida: “Esto habrá sido hace dos meses”.