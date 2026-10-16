Esta semana, Dalila ganó el Martín Fierro de la Música 2026 a Mejor Artista Tropical Femenina, pero sus declaraciones sobre Barby Silenzi y El Polaco terminaron convirtiéndose en el centro de atención. A raíz de sus declaraciones, la bailarina optó por no quedarse callada y salió a responder con todo.

Tras recibir el premio, la cantante apuntó contra la pareja de El Polaco. “Te merecés una mina muchísimo mejor”, le dijo al cantante frente a las cámaras, y agregó: “Con esa cara, dale, imaginate si le sacan el maquillaje”.

A su vez, se refirió al cantante como “un tipazo” y, luego de recomendarle que se consiguiera una pareja, no dudó en agregar. “No sé si como yo porque tampoco yo soy fiel”, admitió Dalila frente a cámara.

Dalila destrozó a Barby Silenzi (Crédito: Instagram)

LA LETAL RESPUESTA DE BARBY SILENZI A DALILA

A horas de estas declaraciones, Barby Silenzi no dudó en responder y lo hizo con un audio que le envió a la producción de Intrusos. El mensaje que Rodrigo Lussich reprodujo al aire decía: “No entiendo por qué una mujer me ataca de esa manera y además usando un argumento diciendo que él merece una mujer mejor que yo”.

Barby Silenzi le contestó a Dalila, sin filtros (Video: Intrusos)

Si bien la bailarina reconoció que no puede gustarle a todo el mundo, trazó una línea entre la apariencia y lo que considera valioso en una relación: “Las parejas se aman por un proyecto de familia, por amor. Y además el tiempo corre, el tiempo pasa para todos”, señaló Barby.

Luego, puso en duda el vínculo que Dalila dice tener con El Polaco. “Ella no conoce cómo es él como persona. Habla como si el Pola se mereciera algo mejor, como si fuese el presidente de la nación”, bromeó la bailarina que aclaró que para ella su pareja es simplemente “Ezequiel”, una persona con defectos y virtudes.

Por último, cerró al decir: “Lo único bueno que tengo: seré fea, pero yo soy sana, no tengo adicciones, cuido a mi familia y respeto a todo el mundo”.